https://ria.ru/20250215/rossija-1999527611.html

Россия и Африка должны развивать сотрудничество в медиасфере, заявила посол

Россия и Африка должны развивать сотрудничество в медиасфере, заявила посол - РИА Новости, 15.02.2025

Россия и Африка должны развивать сотрудничество в медиасфере, заявила посол

Сотрудничество России и Африки в медиасфере должно развиваться семимильными скачками, потребность в альтернативной Западу точке зрения во многих странах... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:28:00+03:00

2025-02-15T07:28:00+03:00

2025-02-15T07:28:00+03:00

россия

африка

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ирада зейналова

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сотрудничество России и Африки в медиасфере должно развиваться семимильными скачками, потребность в альтернативной Западу точке зрения во многих странах континента невероятная, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова. "Сотрудничество России и Африки в сфере медиа должно развиваться семимильными скачками, потому что для этого есть все возможности", - сказала Зейналова. Она подчеркнула, что потребность в альтернативной Западу точке зрения в Африке невероятная. "Традиционно здесь сложились форматы донесения информации от бывших хозяев тех стран, от которых эти страны освободились, но медиаприсутствие осталось", - отметила посол. Зейналова указала, что остро ощущается присутствие американцев из-за вложения больших денег на программы помощи континенту. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://ria.ru/20250215/afrika-1999523975.html

https://ria.ru/20250212/rossija-1998850681.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, маврикий, ирада зейналова, в мире