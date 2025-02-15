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Россия и Африка должны развивать сотрудничество в медиасфере, заявила посол - РИА Новости, 15.02.2025
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07:28 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/rossija-1999527611.html
Россия и Африка должны развивать сотрудничество в медиасфере, заявила посол
Россия и Африка должны развивать сотрудничество в медиасфере, заявила посол - РИА Новости, 15.02.2025
Россия и Африка должны развивать сотрудничество в медиасфере, заявила посол
Сотрудничество России и Африки в медиасфере должно развиваться семимильными скачками, потребность в альтернативной Западу точке зрения во многих странах... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:28:00+03:00
2025-02-15T07:28:00+03:00
россия
африка
маврикий
ирада зейналова
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сотрудничество России и Африки в медиасфере должно развиваться семимильными скачками, потребность в альтернативной Западу точке зрения во многих странах континента невероятная, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова. "Сотрудничество России и Африки в сфере медиа должно развиваться семимильными скачками, потому что для этого есть все возможности", - сказала Зейналова. Она подчеркнула, что потребность в альтернативной Западу точке зрения в Африке невероятная. "Традиционно здесь сложились форматы донесения информации от бывших хозяев тех стран, от которых эти страны освободились, но медиаприсутствие осталось", - отметила посол. Зейналова указала, что остро ощущается присутствие американцев из-за вложения больших денег на программы помощи континенту. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20250215/afrika-1999523975.html
https://ria.ru/20250212/rossija-1998850681.html
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россия, африка, маврикий, ирада зейналова, в мире
Россия, Африка, Маврикий, Ирада Зейналова, В мире
Россия и Африка должны развивать сотрудничество в медиасфере, заявила посол

Зейналова: потребность в альтернативной Западу точке зрения в Африке невероятная

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИрада Зейналова
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Ирада Зейналова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сотрудничество России и Африки в медиасфере должно развиваться семимильными скачками, потребность в альтернативной Западу точке зрения во многих странах континента невероятная, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.
"Сотрудничество России и Африки в сфере медиа должно развиваться семимильными скачками, потому что для этого есть все возможности", - сказала Зейналова.
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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06:14
Она подчеркнула, что потребность в альтернативной Западу точке зрения в Африке невероятная.
"Традиционно здесь сложились форматы донесения информации от бывших хозяев тех стран, от которых эти страны освободились, но медиаприсутствие осталось", - отметила посол.
Зейналова указала, что остро ощущается присутствие американцев из-за вложения больших денег на программы помощи континенту.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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12 февраля, 14:03
 
РоссияАфрикаМаврикийИрада ЗейналоваВ мире
 
 
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