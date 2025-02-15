https://ria.ru/20250215/rnd-1999513140.html

"Сами виноваты": в Германии сделали шокирующее заявление о ЕС

"Сами виноваты": в Германии сделали шокирующее заявление о ЕС - РИА Новости, 15.02.2025

"Сами виноваты": в Германии сделали шокирующее заявление о ЕС

Страны Евросоюза сами несут ответственность за то, что выглядят несостоятельно в глазах США, пишет главный редактор RND Ева Квадбек. РИА Новости, 15.02.2025

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза сами несут ответственность за то, что выглядят несостоятельно в глазах США, пишет главный редактор RND Ева Квадбек."Теперь европейцы отчасти сами виноваты в этом затруднительном положении. С точки зрения американцев, Европа представляет собой совокупность слабых в военном отношении и политически разобщенных государств. Администрация Трампа не уважает таких партнеров. И члены ЕС знали об этом еще со времен первого президентского срока Трампа, но не предприняли никаких действий", — заявила Квадбек.Журналистка добавила, что отчуждение Европы от США теперь заметно как никогда, особенно в свете недавней критики американским вице-президентом Вэнсом политической обстановки в ЕС.Главред также подчеркнула, что Украина — важнейшая тема для европейцев, но все обсуждения этой темы происходят без ЕС, а в одиночку Европа не может предпринять серьезные действия."ЕС объективно не готов самостоятельно отстаивать демократию на своем континенте", — отметила Квадбек.Ранее в пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html

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в мире, европа, германия, сша, евросоюз