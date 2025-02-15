https://ria.ru/20250215/rjutta-1999578460.html
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о силах Запада на Украине
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о силах Запада на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о силах Запада на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, должны ли европейские страны участвовать в обеспечении соблюдения прекращения огня и мирного соглашения... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:33:00+03:00
2025-02-15T15:33:00+03:00
2025-02-15T15:33:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, должны ли европейские страны участвовать в обеспечении соблюдения прекращения огня и мирного соглашения на Украине путем направления туда своих военных сил в случае, если США откажутся от этого, объяснил это тем, что его "слушают" в Москве и Китае. "Все, что станет результатом этих мирных переговоров, должно быть прочным. И это значит, что это должно быть заслуживающим доверия. И тогда, конечно, есть много способов организовать это. Но почему так важно, чтобы это было прочным? Потому что, если только сами украинцы будут заботиться об Украине после мирного соглашения, я не думаю, что это достаточно надежно", - сказал он, выступая на дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции. Генсек НАТО не стал вдаваться в подробности о своих идеях по путям обеспечения мирного соглашения, сославшись на то, что его "сейчас слушают" в Москве и Пекине. Он также призвал европейцев предлагать открыто свои идеи по обеспечению гарантий безопасности Украины после заключения мира.
https://ria.ru/20250215/gensek-1999574163.html
https://ria.ru/20250210/tramp-1998482950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, москва, сша, марк рютте, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Москва, США, Марк Рютте, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о силах Запада на Украине
Рютте не ответил на вопрос об Украине, сказал, что его слушают в России