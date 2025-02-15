https://ria.ru/20250215/rjutta-1999578460.html

Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о силах Запада на Украине

Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о силах Запада на Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о силах Запада на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, должны ли европейские страны участвовать в обеспечении соблюдения прекращения огня и мирного соглашения... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T15:33:00+03:00

2025-02-15T15:33:00+03:00

2025-02-15T15:33:00+03:00

в мире

украина

москва

сша

марк рютте

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, должны ли европейские страны участвовать в обеспечении соблюдения прекращения огня и мирного соглашения на Украине путем направления туда своих военных сил в случае, если США откажутся от этого, объяснил это тем, что его "слушают" в Москве и Китае. "Все, что станет результатом этих мирных переговоров, должно быть прочным. И это значит, что это должно быть заслуживающим доверия. И тогда, конечно, есть много способов организовать это. Но почему так важно, чтобы это было прочным? Потому что, если только сами украинцы будут заботиться об Украине после мирного соглашения, я не думаю, что это достаточно надежно", - сказал он, выступая на дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции. Генсек НАТО не стал вдаваться в подробности о своих идеях по путям обеспечения мирного соглашения, сославшись на то, что его "сейчас слушают" в Москве и Пекине. Он также призвал европейцев предлагать открыто свои идеи по обеспечению гарантий безопасности Украины после заключения мира.

https://ria.ru/20250215/gensek-1999574163.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998482950.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, москва, сша, марк рютте, нато, мюнхенская конференция по безопасности