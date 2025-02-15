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Лавров и Рубио договорились о восстановлении взаимоуважительного диалога
Лавров и Рубио договорились о восстановлении взаимоуважительного диалога - РИА Новости, 15.02.2025
Лавров и Рубио договорились о восстановлении взаимоуважительного диалога
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога, говорится в сообщении РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:04:00+03:00
2025-02-15T22:04:00+03:00
2025-02-15T22:31:00+03:00
россия
сергей лавров
марко рубио
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства."Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности", - подчеркнули в МИД. "Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - говорится в нем.
https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999620300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сергей лавров, марко рубио, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров и Рубио договорились о восстановлении взаимоуважительного диалога
Лавров и Рубио договорились восстанавливать межгосударственный диалог