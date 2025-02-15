https://ria.ru/20250215/razgovor-1999620642.html

Лавров и Рубио договорились о восстановлении взаимоуважительного диалога

Лавров и Рубио договорились о восстановлении взаимоуважительного диалога - РИА Новости, 15.02.2025

Лавров и Рубио договорились о восстановлении взаимоуважительного диалога

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога, говорится в сообщении РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T22:04:00+03:00

2025-02-15T22:04:00+03:00

2025-02-15T22:31:00+03:00

россия

сергей лавров

марко рубио

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства."Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности", - подчеркнули в МИД. "Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - говорится в нем.

https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999620300.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, марко рубио, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)