https://ria.ru/20250215/rada-1999551205.html
США требуют от Киева жесткого договора по ресурсам, заявил депутат Рады
США требуют от Киева жесткого договора по ресурсам, заявил депутат Рады - РИА Новости, 15.02.2025
США требуют от Киева жесткого договора по ресурсам, заявил депутат Рады
США требуют от Киева "очень жесткого" договора по передаче им контроля над ресурсами Украины с тем, чтобы приватизировать часть украинской экономики, заявил... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:51:00+03:00
2025-02-15T11:51:00+03:00
2025-02-15T11:51:00+03:00
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владимир зеленский
верховная рада украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. США требуют от Киева "очень жесткого" договора по передаче им контроля над ресурсами Украины с тем, чтобы приватизировать часть украинской экономики, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Накануне газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, он отказался. "Утром все проснулись и до сих пор не поняли, что произошло вчера. (Вице-президент США Джей-Ди) Вэнс действительно объявил новую эру взаимодействия США и Европы.... Будет очень жесткий договор с США по нашим ресурсам, и там есть намеки о приватизации некоторых частей нашей экономики", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он подчеркнул важность сохранения армии, финансирования ВСУ и развития экономики в контексте предоставляемой Великобританией поддержки. По его мнению, ситуация для Украины сложилась "очень сложная". В пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности началась встреча Зеленского и украинских чиновников с Вэнсом и американской делегацией. Вэнс на открытой части встречи подчеркнул, что задачей высокопоставленных делегатов США является начало диалога по украинскому урегулированию.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250215/pravki-1999517271.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
США требуют от Киева жесткого договора по ресурсам, заявил депутат Рады
Депутат Рады Гончаренко: США хотят приватизировать часть украинской экономики