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Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 15.02.2025 (обновлено: 11:49 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/pvo-1999526023.html
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь сбили 40 дронов над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:07:00+03:00
2025-02-15T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 40 дронов над территорией России, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, волгоградская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волгоградская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Саратовская область
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА

Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 40 дронов над территорией России, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

Из них:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВолгоградская областьРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Калужская областьСаратовская область
 
 
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