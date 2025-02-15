https://ria.ru/20250215/pvo-1999526023.html
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь сбили 40 дронов над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:07:00+03:00
2025-02-15T07:07:00+03:00
2025-02-15T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 40 дронов над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами