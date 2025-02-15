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Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025
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01:19 15.02.2025 (обновлено: 01:21 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/pushki-1999512094.html
Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025
Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и его критику в адрес... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T01:19:00+03:00
2025-02-15T01:21:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
алексей пушков
дональд трамп
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и его критику в адрес европейских стран, отметил в своем в своем Telegram-канале, что "доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. Сенатор отметил "правильность" слов Вэнса о том, что Китай и Россия ничем не угрожают демократии в Европе. По словам Пушкова, разговоры на эту тему прикрывают установление в Европе "либеральной диктатуры с зажимом свободы мнений, травлей подлинно консервативных политиков, насыщением стран ЕС все большим числом мигрантов с целью нейтрализовать национальное начало, навязыванием обществу трансгендерных "ценностей", а также подготовки европейцев к бесконечным вакцинациям и поеданию насекомых". "По всем этим позициям доктрина Трампа-Вэнса кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. О чем Вэнс, по сути, и сообщил ошеломленной европейской аудитории", - говорится в сообщении. Пушков также добавил, что в США к власти прорвался лидер нелиберальной части общества Дональд Трамп вопреки всем попыткам остановить его, поэтому неудивительно, что между ним и его сторонниками и избирателями в США с одной стороны и евролибералами - с другой "пролегает идеологическая расщелина немалой глубины, особенно по вопросам миграции и ценностям". "Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса", - отмечает сенатор.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999504652.html
https://ria.ru/20250214/vens-1999501107.html
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в мире, европа, сша, россия, алексей пушков, дональд трамп, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Россия, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Пушков: доктрина Трампа-Вэнса расходится с ценностями либеральной Европы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и его критику в адрес европейских стран, отметил в своем в своем Telegram-канале, что "доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы.
В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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Сенатор отметил "правильность" слов Вэнса о том, что Китай и Россия ничем не угрожают демократии в Европе. По словам Пушкова, разговоры на эту тему прикрывают установление в Европе "либеральной диктатуры с зажимом свободы мнений, травлей подлинно консервативных политиков, насыщением стран ЕС все большим числом мигрантов с целью нейтрализовать национальное начало, навязыванием обществу трансгендерных "ценностей", а также подготовки европейцев к бесконечным вакцинациям и поеданию насекомых".
"По всем этим позициям доктрина Трампа-Вэнса кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. О чем Вэнс, по сути, и сообщил ошеломленной европейской аудитории", - говорится в сообщении.
Пушков также добавил, что в США к власти прорвался лидер нелиберальной части общества Дональд Трамп вопреки всем попыткам остановить его, поэтому неудивительно, что между ним и его сторонниками и избирателями в США с одной стороны и евролибералами - с другой "пролегает идеологическая расщелина немалой глубины, особенно по вопросам миграции и ценностям".
"Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса", - отмечает сенатор.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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В миреЕвропаСШАРоссияАлексей ПушковДональд ТрампЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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