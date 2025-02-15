https://ria.ru/20250215/pushki-1999512094.html

Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025

Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и его критику в адрес... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T01:19:00+03:00

2025-02-15T01:19:00+03:00

2025-02-15T01:21:00+03:00

в мире

европа

сша

россия

алексей пушков

дональд трамп

евросоюз

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/19/1519281986_0:82:2724:1614_1920x0_80_0_0_78aa01f363ec8b6f81d0f71e475e9d7a.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и его критику в адрес европейских стран, отметил в своем в своем Telegram-канале, что "доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. Сенатор отметил "правильность" слов Вэнса о том, что Китай и Россия ничем не угрожают демократии в Европе. По словам Пушкова, разговоры на эту тему прикрывают установление в Европе "либеральной диктатуры с зажимом свободы мнений, травлей подлинно консервативных политиков, насыщением стран ЕС все большим числом мигрантов с целью нейтрализовать национальное начало, навязыванием обществу трансгендерных "ценностей", а также подготовки европейцев к бесконечным вакцинациям и поеданию насекомых". "По всем этим позициям доктрина Трампа-Вэнса кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. О чем Вэнс, по сути, и сообщил ошеломленной европейской аудитории", - говорится в сообщении. Пушков также добавил, что в США к власти прорвался лидер нелиберальной части общества Дональд Трамп вопреки всем попыткам остановить его, поэтому неудивительно, что между ним и его сторонниками и избирателями в США с одной стороны и евролибералами - с другой "пролегает идеологическая расщелина немалой глубины, особенно по вопросам миграции и ценностям". "Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса", - отмечает сенатор.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999504652.html

https://ria.ru/20250214/vens-1999501107.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, сша, россия, алексей пушков, дональд трамп, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности