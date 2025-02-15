Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Пушков: доктрина Трампа-Вэнса расходится с ценностями либеральной Европы
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и его критику в адрес европейских стран, отметил в своем в своем Telegram-канале, что "доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы.
В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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Сенатор отметил "правильность" слов Вэнса о том, что Китай и Россия ничем не угрожают демократии в Европе. По словам Пушкова, разговоры на эту тему прикрывают установление в Европе "либеральной диктатуры с зажимом свободы мнений, травлей подлинно консервативных политиков, насыщением стран ЕС все большим числом мигрантов с целью нейтрализовать национальное начало, навязыванием обществу трансгендерных "ценностей", а также подготовки европейцев к бесконечным вакцинациям и поеданию насекомых".
"По всем этим позициям доктрина Трампа-Вэнса кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. О чем Вэнс, по сути, и сообщил ошеломленной европейской аудитории", - говорится в сообщении.
Пушков также добавил, что в США к власти прорвался лидер нелиберальной части общества Дональд Трамп вопреки всем попыткам остановить его, поэтому неудивительно, что между ним и его сторонниками и избирателями в США с одной стороны и евролибералами - с другой "пролегает идеологическая расщелина немалой глубины, особенно по вопросам миграции и ценностям".
"Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса", - отмечает сенатор.