https://ria.ru/20250215/prosveschenie-1999584331.html

Издательство "Просвещение" оспорило обвинения ФАС в суде

Издательство "Просвещение" оспорило обвинения ФАС в суде - РИА Новости, 15.02.2025

Издательство "Просвещение" оспорило обвинения ФАС в суде

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства "Просвещение" к Федеральной антимонопольной службе России, которая ранее признала издательство... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T16:22:00+03:00

2025-02-15T16:22:00+03:00

2025-02-15T16:23:00+03:00

россия

просвещение

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства "Просвещение" к Федеральной антимонопольной службе России, которая ранее признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство и обязала его перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, следует из картотеки арбитражных дел. Издательством 13 февраля подано заявление "о признании решений и действий (бездействий) незаконными", отмечается в карточке дела. Какие именно акты ФАС оспаривает заявитель, пока не уточняется. Заявление к рассмотрению пока не принято. В апреле 2024 года ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по предметным линиям "русский язык", "история", "биология" превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. В январе ведомство сообщило, что признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более двух миллиардов рублей. Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний, говорилось в сообщении ФАС. После этого в издательстве рассказали РИА Новости, позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В сообщении пресс-службы отмечалось, что "в связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции". В издательстве также отметили, что в течение последнего года "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".

https://ria.ru/20250127/prosveschenie-1995664252.html

https://ria.ru/20250213/megafon-1999062674.html

https://ria.ru/20250210/fas-1998359672.html

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россия, просвещение , федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика