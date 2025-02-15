Рейтинг@Mail.ru
Издательство "Просвещение" оспорило обвинения ФАС в суде - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 15.02.2025 (обновлено: 16:23 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/prosveschenie-1999584331.html
Издательство "Просвещение" оспорило обвинения ФАС в суде
Издательство "Просвещение" оспорило обвинения ФАС в суде - РИА Новости, 15.02.2025
Издательство "Просвещение" оспорило обвинения ФАС в суде
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства "Просвещение" к Федеральной антимонопольной службе России, которая ранее признала издательство... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:22:00+03:00
2025-02-15T16:23:00+03:00
россия
просвещение
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_0:320:6144:3776_1920x0_80_0_0_d41458006bfbd9cb680467b88cc74d8a.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства "Просвещение" к Федеральной антимонопольной службе России, которая ранее признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство и обязала его перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, следует из картотеки арбитражных дел. Издательством 13 февраля подано заявление "о признании решений и действий (бездействий) незаконными", отмечается в карточке дела. Какие именно акты ФАС оспаривает заявитель, пока не уточняется. Заявление к рассмотрению пока не принято. В апреле 2024 года ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по предметным линиям "русский язык", "история", "биология" превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. В январе ведомство сообщило, что признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более двух миллиардов рублей. Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний, говорилось в сообщении ФАС. После этого в издательстве рассказали РИА Новости, позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В сообщении пресс-службы отмечалось, что "в связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции". В издательстве также отметили, что в течение последнего года "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
https://ria.ru/20250127/prosveschenie-1995664252.html
https://ria.ru/20250213/megafon-1999062674.html
https://ria.ru/20250210/fas-1998359672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_342:0:5803:4096_1920x0_80_0_0_92ab757014c82b420ac4dd98edefc5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, просвещение , федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Просвещение , Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Издательство "Просвещение" оспорило обвинения ФАС в суде

Издательство "Просвещение" оспорило в суде выводы ФАС о нарушении закона

© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства "Просвещение" к Федеральной антимонопольной службе России, которая ранее признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство и обязала его перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, следует из картотеки арбитражных дел.
Издательством 13 февраля подано заявление "о признании решений и действий (бездействий) незаконными", отмечается в карточке дела. Какие именно акты ФАС оспаривает заявитель, пока не уточняется.
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС
27 января, 11:10
Заявление к рассмотрению пока не принято.
В апреле 2024 года ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по предметным линиям "русский язык", "история", "биология" превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
В январе ведомство сообщило, что признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более двух миллиардов рублей. Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний, говорилось в сообщении ФАС.
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "Мегафона"
13 февраля, 12:00
После этого в издательстве рассказали РИА Новости, позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В сообщении пресс-службы отмечалось, что "в связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции".
В издательстве также отметили, что в течение последнего года "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
ФАС раскрыла картель, связанный с нацпроектом "Образование"
10 февраля, 10:45
 
РоссияПросвещениеФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала