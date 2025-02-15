https://ria.ru/20250215/propazha-1999507702.html

Юрист назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж

Юрист назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж - РИА Новости, 15.02.2025

Юрист назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж

Размер пенсионных выплат легко проверить, изучив состояние индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР) или МФЦ, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T02:19:00+03:00

2025-02-15T02:19:00+03:00

2025-02-15T02:19:00+03:00

общество

россия

иван соловьев (юрист)

пенсии

деньги

социальный фонд россии

мфц (многофункциональный центр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_60565389290a44ed9b5eb19a8e11fa5f.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Размер пенсионных выплат легко проверить, изучив состояние индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР) или МФЦ, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.ИЛС содержит данные о страховом стаже, зарплате, уплаченных работодателем страховых взносах и пенсионных коэффициентах.Если вы получили из него выписку и обнаружили неучтенные периоды трудовой деятельности, следует через Соцфонд, Госуслуги или МФЦ направить подтверждающие трудоустройство документы. Параллельно необходимо подать заявление на перерасчет пенсии.От технических сбоев не гарантирована ни одна структура, поэтому стоит периодически заказывать выписку о состоянии своего пенсионного счета, советует юрист."На высокую пенсию могут рассчитывать граждане, которые длительно трудились, в том числе и после получения права на пенсию, и, вследствие этого имеют большой стаж в сочетании с оплатой труда выше средней", — подытожил он.

https://ria.ru/20250104/pasport-1991940639.html

https://ria.ru/20250126/pensii-1995503786.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсии, деньги, социальный фонд россии, мфц (многофункциональный центр)