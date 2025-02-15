https://ria.ru/20250215/propazha-1999507702.html
Юрист назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж
Юрист назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж - РИА Новости, 15.02.2025
Юрист назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж
Размер пенсионных выплат легко проверить, изучив состояние индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР) или МФЦ, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T02:19:00+03:00
2025-02-15T02:19:00+03:00
2025-02-15T02:19:00+03:00
общество
россия
иван соловьев (юрист)
пенсии
деньги
социальный фонд россии
мфц (многофункциональный центр)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Размер пенсионных выплат легко проверить, изучив состояние индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР) или МФЦ, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.ИЛС содержит данные о страховом стаже, зарплате, уплаченных работодателем страховых взносах и пенсионных коэффициентах.Если вы получили из него выписку и обнаружили неучтенные периоды трудовой деятельности, следует через Соцфонд, Госуслуги или МФЦ направить подтверждающие трудоустройство документы. Параллельно необходимо подать заявление на перерасчет пенсии.От технических сбоев не гарантирована ни одна структура, поэтому стоит периодически заказывать выписку о состоянии своего пенсионного счета, советует юрист."На высокую пенсию могут рассчитывать граждане, которые длительно трудились, в том числе и после получения права на пенсию, и, вследствие этого имеют большой стаж в сочетании с оплатой труда выше средней", — подытожил он.
https://ria.ru/20250104/pasport-1991940639.html
https://ria.ru/20250126/pensii-1995503786.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсии, деньги, социальный фонд россии, мфц (многофункциональный центр)
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Пенсии, Деньги, Социальный фонд России, МФЦ (многофункциональный центр)
Юрист назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж
Юрист Соловьев: выявить пропавший пенсионный стаж можно в СФР или МФЦ