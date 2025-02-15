https://ria.ru/20250215/propavshie-1999625299.html

В уточненный список пропавших курян внесли более 1,9 тысячи фамилий

В уточненный список пропавших курян внесли более 1,9 тысячи фамилий - РИА Новости, 16.02.2025

В уточненный список пропавших курян внесли более 1,9 тысячи фамилий

Более 1,9 тысячи фамилий внесены в уточненный реестр пропавших без вести жителей Курской области, сообщил по итогам второго заседания рабочей группы врио... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-15T23:03:00+03:00

2025-02-15T23:03:00+03:00

2025-02-16T01:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 1,9 тысячи фамилий внесены в уточненный реестр пропавших без вести жителей Курской области, сообщил по итогам второго заседания рабочей группы врио губернатора Александр Хинштейн.Как уточнил врио главы региона, речь идет о тех, кто находился в списках из 12 официальных и неофициальных источников. Всю информацию перед внесением тщательно проверили при помощи волонтеров и родственников самих пропавших.Он отметил, что реестр разместят на официальном сайте правительства Курской области со следующей недели.Хинштейн подчеркивает, что каждый, кто пожелает узнать о судьбе близкого человека, сможет ввести его данные в строку поиска и получить нужные сведения: находится ли он в розыске или уже найден. Кроме того, если данные о человеке отсутствуют, то система предложит перейти по гиперссылке в УМВД, чтобы узнать, как оформить заявление на розыск. Те, кто владеют дополнительной информацией о местонахождении людей, смогут также ее предоставить.Как отметил врио губернатора, теперь разыскивать будут всех фигурантов реестра. Раньше МВД искало пропавших только по заявлению родственников, но те далеко не всегда обращались за помощью в правоохранительные органы."Теперь мы выработали иной алгоритм: после получения информации об исчезнувшем человеке, заявление на розыск направляют районные власти", — добавил врио губернатора.Ранее Хинштейн сообщал, что на прошлом заседании было принято решение сформировать единый открытый список пропавших в Курской области граждан и разместить его на ресурсах правительства региона и других платформах.

https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html

https://ria.ru/20250129/propavshiy-1996062898.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, александр хинштейн