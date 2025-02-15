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В уточненный список пропавших курян внесли более 1,9 тысячи фамилий - РИА Новости, 16.02.2025
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23:03 15.02.2025 (обновлено: 01:34 16.02.2025)
https://ria.ru/20250215/propavshie-1999625299.html
В уточненный список пропавших курян внесли более 1,9 тысячи фамилий
В уточненный список пропавших курян внесли более 1,9 тысячи фамилий - РИА Новости, 16.02.2025
В уточненный список пропавших курян внесли более 1,9 тысячи фамилий
Более 1,9 тысячи фамилий внесены в уточненный реестр пропавших без вести жителей Курской области, сообщил по итогам второго заседания рабочей группы врио... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-15T23:03:00+03:00
2025-02-16T01:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 1,9 тысячи фамилий внесены в уточненный реестр пропавших без вести жителей Курской области, сообщил по итогам второго заседания рабочей группы врио губернатора Александр Хинштейн.Как уточнил врио главы региона, речь идет о тех, кто находился в списках из 12 официальных и неофициальных источников. Всю информацию перед внесением тщательно проверили при помощи волонтеров и родственников самих пропавших.Он отметил, что реестр разместят на официальном сайте правительства Курской области со следующей недели.Хинштейн подчеркивает, что каждый, кто пожелает узнать о судьбе близкого человека, сможет ввести его данные в строку поиска и получить нужные сведения: находится ли он в розыске или уже найден. Кроме того, если данные о человеке отсутствуют, то система предложит перейти по гиперссылке в УМВД, чтобы узнать, как оформить заявление на розыск. Те, кто владеют дополнительной информацией о местонахождении людей, смогут также ее предоставить.Как отметил врио губернатора, теперь разыскивать будут всех фигурантов реестра. Раньше МВД искало пропавших только по заявлению родственников, но те далеко не всегда обращались за помощью в правоохранительные органы."Теперь мы выработали иной алгоритм: после получения информации об исчезнувшем человеке, заявление на розыск направляют районные власти", — добавил врио губернатора.Ранее Хинштейн сообщал, что на прошлом заседании было принято решение сформировать единый открытый список пропавших в Курской области граждан и разместить его на ресурсах правительства региона и других платформах.
https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html
https://ria.ru/20250129/propavshiy-1996062898.html
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курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
В уточненный список пропавших курян внесли более 1,9 тысячи фамилий

Хинштейн: более 1,9 тысячи фамилий внесены в уточненный реестр пропавших курян

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГруппа прикрытия танков СпН "Ахмат" МО РФ в Курской области
Группа прикрытия танков СпН Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Группа прикрытия танков СпН "Ахмат" МО РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 1,9 тысячи фамилий внесены в уточненный реестр пропавших без вести жителей Курской области, сообщил по итогам второго заседания рабочей группы врио губернатора Александр Хинштейн.
Как уточнил врио главы региона, речь идет о тех, кто находился в списках из 12 официальных и неофициальных источников. Всю информацию перед внесением тщательно проверили при помощи волонтеров и родственников самих пропавших.
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Он отметил, что реестр разместят на официальном сайте правительства Курской области со следующей недели.
Хинштейн подчеркивает, что каждый, кто пожелает узнать о судьбе близкого человека, сможет ввести его данные в строку поиска и получить нужные сведения: находится ли он в розыске или уже найден. Кроме того, если данные о человеке отсутствуют, то система предложит перейти по гиперссылке в УМВД, чтобы узнать, как оформить заявление на розыск. Те, кто владеют дополнительной информацией о местонахождении людей, смогут также ее предоставить.
Как отметил врио губернатора, теперь разыскивать будут всех фигурантов реестра. Раньше МВД искало пропавших только по заявлению родственников, но те далеко не всегда обращались за помощью в правоохранительные органы.
"Теперь мы выработали иной алгоритм: после получения информации об исчезнувшем человеке, заявление на розыск направляют районные власти", — добавил врио губернатора.
Ранее Хинштейн сообщал, что на прошлом заседании было принято решение сформировать единый открытый список пропавших в Курской области граждан и разместить его на ресурсах правительства региона и других платформах.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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