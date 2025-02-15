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В Москве изменили правила проезда по МСД - РИА Новости, 15.02.2025
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В Москве изменили правила проезда по МСД
В Москве изменили правила проезда по МСД - РИА Новости, 15.02.2025
В Москве изменили правила проезда по МСД
Правила проезда для автомобилей по Московскому скоростному диаметру (МСД) меняются с субботы, теперь он будет платным в критически загруженные часы будних дней. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:02:00+03:00
2025-02-15T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правила проезда для автомобилей по Московскому скоростному диаметру (МСД) меняются с субботы, теперь он будет платным в критически загруженные часы будних дней. Как сообщали в столичном департаменте транспорта, прежние правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов или 70% времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. Изменения введены только с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время, в том числе в выходные и праздники поездка будет бесплатной. С 15 февраля диаметр делится на девять участков: Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе, Ярославское шоссе – Щелковское шоссе, Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект, Волгоградский проспект – Каширское шоссе, Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов – Варшавское шоссе. Стоимость проезда по каждому из них составит 5 рублей. Проезд по любому из участков будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с него в платное время. Правила проезда по МСД не меняются для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Пока от оплаты будут освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области. Водители каршеринга оплачивают проезд через оператора каршеринга. Как сообщалось на сайте автодороги, тариф для транзитных поездок ЦКАД - МСД - ЦКАД остается прежним - 950 рублей.
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ярославское шоссе
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ярославское шоссе, москва, московская область (подмосковье)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Ярославское шоссе, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Москве изменили правила проезда по МСД

В Москве изменили правила проезда по МСД в часы пик

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правила проезда для автомобилей по Московскому скоростному диаметру (МСД) меняются с субботы, теперь он будет платным в критически загруженные часы будних дней.
Как сообщали в столичном департаменте транспорта, прежние правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов или 70% времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. Изменения введены только с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время, в том числе в выходные и праздники поездка будет бесплатной.
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С 15 февраля диаметр делится на девять участков: Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе, Ярославское шоссе – Щелковское шоссе, Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект, Волгоградский проспект – Каширское шоссе, Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов – Варшавское шоссе. Стоимость проезда по каждому из них составит 5 рублей. Проезд по любому из участков будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с него в платное время.
Правила проезда по МСД не меняются для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Пока от оплаты будут освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области. Водители каршеринга оплачивают проезд через оператора каршеринга.
Как сообщалось на сайте автодороги, тариф для транзитных поездок ЦКАД - МСД - ЦКАД остается прежним - 950 рублей.
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