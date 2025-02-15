https://ria.ru/20250215/prazdnik-1999227057.html

15 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 15 февраля в России и в мире по календарю

15 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

15 февраля 2025 года в России вспоминают о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, профессиональный праздник у операционных медсестер во... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. 15 февраля 2025 года в России вспоминают о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, профессиональный праздник у операционных медсестер во всем мире, Международный день детей, больных раком, а православные верующие отмечают Сретение Господне. Какие еще праздники сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России15 февраля 2025 года проходит День памяти воинов-интернационалистов, наших соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны. Дата выбрана в связи с годовщиной вывода советских войск с территории Афганистана, в память о тысячах советских воинов, погибших в той войне. Этот день призван способствовать укреплению патриотического сознания граждан.Профессиональный праздникМеждународный день операционной медсестры отмечается ежегодно 15 февраля. С профессиональным праздником стоит поздравить медицинских сестер, которые вместе с врачами спасают жизни людей в операционных. Их слаженная работа обеспечивает высокий уровень функционирования операционного блока и проведение хирургических операций.Церковный праздникПравославные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне – один из двунадесятых православных праздников. В храмах проходит праздничная литургия. Верующие молятся о здоровье и благополучии для себя и своих близких, помощи в разрешении проблем, прекращении вражды и войн, даровании терпения и сил, об отпущении грехов и обретении радости.Народный праздникВ народном календаре 15 февраля именуют Громницы. Обязательно стоит посетить церковную службу и не уходить из храма без свечей. В этот день в церковь принято приносить свечи для освещения и во время грозы и грома зажигать их, чтобы отогнать беду.На Сретенье обязательно нужно приготовить блины с разными начинками. По народной примете, чем больше блинов будет съедено на праздник, тем счастливее проживешь весь год. По народным поверьям, в этот день домашнюю птицу следует накормить овсом, тогда она будет хорошо нестись, выводить много потомства.Запрещено убираться и стирать, вязать и вышивать, чтобы не навлечь болезни и беды. Не рекомендуется ссориться, проводить магические ритуалы, а также класть деньги на кухонный стол.Какой сегодня праздник в мире15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком(International Childhood Cancer Day). Впервые он был проведен в 2002 году Международной организацией детского рака (Childhood Cancer International, CCI) – глобальной сетью, состоящей из 183 организаций родителей, ассоциаций больных раком детей, переживающих ремиссию, или групп взаимопомощи в 94 странах на пяти континентах. Суть этого дня в повышении осведомленности общества о детской онкологии и поддержке больных детей их семей.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 15 февраля в разные годы:1045 – началось строительство Софийского собора в Новгороде.1565 – возвращение царя Ивана IV Грозного из Александровской слободы в Москву и объявление о введении опричнины.1717 – в России по указу Петра I вышел учебник по этикету "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов".1895 – в Москве открылась первая в России музыкальная школа для детей (Российская академия музыки имени Гнесиных).1897 – физик Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.1919 – в Петрограде открылся Большой драматический театр (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова).1922 – в Гааге открыто первое заседание Международного суда.1946 – демонстрируется работа цифрового компьютера ЭНИАК.1947 – в СССР вышел Указ Президиума Верховного Совета "О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами".1950 – премьера мультфильма "Золушка" студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро.1957 – министром иностранных дел СССР назначен Андрей Андреевич Громыко.1963 – основан Институт физики твёрдого тела РАН.1965 – утверждён флаг Канады.1971 – фунт стерлингов приведён к десятичной системе (до этого 1 фунт стерлингов был равен 4 кронам, или 20 шиллингам, или 60 гроутам, или 240 пенсам).1973 – для исследования солнечных вспышек запущен спутник "Прогноз-3".1976 – в Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры.1989 – завершён вывод советских войск из Афганистана (начат 15 мая 1988).1994 – официально введён Штандарт Президента Российской Федерации – символ президентской власти в России.2013 – падение метеорита в Челябинске.Кто из известных людей родился 15 февраляВ этот день родились:1564 – Галилео Галилей, итальянский ученый, создатель телескопа, основатель экспериментальной физики.1798 – Михаил Нарышкин, русский офицер, декабрист.1809 – Константин Базили, русский востоковед, путешественник и дипломат.1826 – Джордж Стони, ирландский физик и математик, ввел в науку термин электрон.1862 – Савва Морозов, российский промышленник и меценат.1873 – Модест Альтшулер, виолончелист и дирижёр, основатель Русского симфонического оркестра в Нью-Йорке.1901 – Николай Мордвинов, актёр театра и кино, театральный режиссер, чтец, народный артист СССР.1923 – Елена Боннэр (при рождении Лусик Алиханова), советский и российский публицист, общественный деятель, правозащитница, вторая жена академика А. Д. Сахарова.1934 – Никлаус Вирт, швейцарский учёный, разработчик нескольких языков программирования (в том числе языка Паскаль).1944 – Александр Серебров, советский космонавт, Герой Советского Союза.1952 – Николай Сорокин, советский и российский актёр театра и кино, режиссёр театра, педагог, народный артист РФ.1954 – Мэтт Грейнинг, американский мультипликатор, продюсер, создатель сериалов "Симпсоны", "Футурама".1957 – Владимир Шаманов, российский военный и государственный деятель, генерал-полковник, Герой России.1959 – Али Кемпбелл, британский певец, автор песен, бывший вокалист и основатель регги-группы UB40.1961 – Ирина Малышева, советская и российская актриса театра и кино.1972 – Наталия Гусева, советская киноактриса, Алиса Селезнёва из фильма "Гостья из будущего".Яромир Ягр, чешский хоккеист, олимпийский чемпион (1998), двукратный чемпион мира (2005, 2010).1988 – Алехандро Гомес, аргентинский футболист, чемпион мира (2022).Руй Патрисиу, португальский футболист, вратарь, чемпион Европы (2016).1991 – Maruv (наст. имя Анна Корсун), украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер.1998 – Джордж Расселл, британский автогонщик, пилот "Формулы-1".ИмениныИменины 15 февраля отмечают Василий и Гавриил.

https://ria.ru/20240215/den_pamyati-1927039810.html

https://ria.ru/20250215/sretenie_gospodne-1844706150.html

https://ria.ru/20240215/onkologiya-1927056637.html

https://ria.ru/20250215/tserkovnyy-1914410309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, праздники, религиозные праздники