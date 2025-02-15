15 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. 15 февраля 2025 года в России вспоминают о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, профессиональный праздник у операционных медсестер во всем мире, Международный день детей, больных раком, а православные верующие отмечают Сретение Господне. Какие еще праздники сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

15 февраля 2025 года проходит День памяти воинов-интернационалистов, наших соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны. Дата выбрана в связи с годовщиной вывода советских войск с территории Афганистана, в память о тысячах советских воинов, погибших в той войне. Этот день призван способствовать укреплению патриотического сознания граждан.

Профессиональный праздник

Международный день операционной медсестры отмечается ежегодно 15 февраля. С профессиональным праздником стоит поздравить медицинских сестер, которые вместе с врачами спасают жизни людей в операционных. Их слаженная работа обеспечивает высокий уровень функционирования операционного блока и проведение хирургических операций.

Церковный праздник

Православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне – один из двунадесятых православных праздников. В храмах проходит праздничная литургия. Верующие молятся о здоровье и благополучии для себя и своих близких, помощи в разрешении проблем, прекращении вражды и войн, даровании терпения и сил, об отпущении грехов и обретении радости.

Народный праздник

В народном календаре 15 февраля именуют Громницы. Обязательно стоит посетить церковную службу и не уходить из храма без свечей. В этот день в церковь принято приносить свечи для освещения и во время грозы и грома зажигать их, чтобы отогнать беду.

На Сретенье обязательно нужно приготовить блины с разными начинками. По народной примете, чем больше блинов будет съедено на праздник, тем счастливее проживешь весь год. По народным поверьям, в этот день домашнюю птицу следует накормить овсом, тогда она будет хорошо нестись, выводить много потомства.

Запрещено убираться и стирать, вязать и вышивать, чтобы не навлечь болезни и беды. Не рекомендуется ссориться, проводить магические ритуалы, а также класть деньги на кухонный стол.

Какой сегодня праздник в мире

15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком(International Childhood Cancer Day). Впервые он был проведен в 2002 году Международной организацией детского рака (Childhood Cancer International, CCI) – глобальной сетью, состоящей из 183 организаций родителей, ассоциаций больных раком детей, переживающих ремиссию, или групп взаимопомощи в 94 странах на пяти континентах. Суть этого дня в повышении осведомленности общества о детской онкологии и поддержке больных детей их семей.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 15 февраля в разные годы:

1045 – началось строительство Софийского собора в Новгороде.

1565 – возвращение царя Ивана IV Грозного из Александровской слободы в Москву и объявление о введении опричнины.

1717 – в России по указу Петра I вышел учебник по этикету "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов".

1895 – в Москве открылась первая в России музыкальная школа для детей (Российская академия музыки имени Гнесиных).

1897 – физик Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.

1919 – в Петрограде открылся Большой драматический театр (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова).

1922 – в Гааге открыто первое заседание Международного суда.

1946 – демонстрируется работа цифрового компьютера ЭНИАК.

1947 – в СССР вышел Указ Президиума Верховного Совета "О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами".

1950 – премьера мультфильма "Золушка" студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро.

1957 – министром иностранных дел СССР назначен Андрей Андреевич Громыко.

1963 – основан Институт физики твёрдого тела РАН.

1965 – утверждён флаг Канады.

1971 – фунт стерлингов приведён к десятичной системе (до этого 1 фунт стерлингов был равен 4 кронам, или 20 шиллингам, или 60 гроутам, или 240 пенсам).

1973 – для исследования солнечных вспышек запущен спутник "Прогноз-3".

1976 – в Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры.

1989 – завершён вывод советских войск из Афганистана (начат 15 мая 1988).

1994 – официально введён Штандарт Президента Российской Федерации – символ президентской власти в России.

2013 – падение метеорита в Челябинске.

Кто из известных людей родился 15 февраля

В этот день родились:

1564 – Галилео Галилей, итальянский ученый, создатель телескопа, основатель экспериментальной физики.

1798 – Михаил Нарышкин, русский офицер, декабрист.

1809 – Константин Базили, русский востоковед, путешественник и дипломат.

1826 – Джордж Стони, ирландский физик и математик, ввел в науку термин электрон.

1862 – Савва Морозов, российский промышленник и меценат.

1873 – Модест Альтшулер, виолончелист и дирижёр, основатель Русского симфонического оркестра в Нью-Йорке.

1901 – Николай Мордвинов, актёр театра и кино, театральный режиссер, чтец, народный артист СССР.

1923 – Елена Боннэр (при рождении Лусик Алиханова), советский и российский публицист, общественный деятель, правозащитница, вторая жена академика А. Д. Сахарова.

1934 – Никлаус Вирт, швейцарский учёный, разработчик нескольких языков программирования (в том числе языка Паскаль).

1944 – Александр Серебров, советский космонавт, Герой Советского Союза.

1952 – Николай Сорокин, советский и российский актёр театра и кино, режиссёр театра, педагог, народный артист РФ.

1954 – Мэтт Грейнинг, американский мультипликатор, продюсер, создатель сериалов "Симпсоны", "Футурама".

1957 – Владимир Шаманов, российский военный и государственный деятель, генерал-полковник, Герой России.

1959 – Али Кемпбелл, британский певец, автор песен, бывший вокалист и основатель регги-группы UB40.

1961 – Ирина Малышева, советская и российская актриса театра и кино.

1972 – Наталия Гусева, советская киноактриса, Алиса Селезнёва из фильма "Гостья из будущего".

Яромир Ягр, чешский хоккеист, олимпийский чемпион (1998), двукратный чемпион мира (2005, 2010).

1988 – Алехандро Гомес, аргентинский футболист, чемпион мира (2022).

Руй Патрисиу, португальский футболист, вратарь, чемпион Европы (2016).

1991 – Maruv (наст. имя Анна Корсун), украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер.

1998 – Джордж Расселл, британский автогонщик, пилот "Формулы-1".

Именины