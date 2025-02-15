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На Украине заявили о недовольстве США правками в соглашении о ресурсах - РИА Новости, 15.02.2025
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03:40 15.02.2025 (обновлено: 03:58 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/pravki-1999517271.html
На Украине заявили о недовольстве США правками в соглашении о ресурсах
На Украине заявили о недовольстве США правками в соглашении о ресурсах - РИА Новости, 15.02.2025
На Украине заявили о недовольстве США правками в соглашении о ресурсах
США не одобрили правки Украины в двустороннем соглашении о полезных ископаемых, заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T03:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США не одобрили правки Украины в двустороннем соглашении о полезных ископаемых, заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина."Команде Джей-Ди Вэнса не понравились внесенные Украиной правки в это соглашение по ценным минеральным ресурсам, которое на днях привез министр (финансов США. — Прим. ред.) Скотт Бессент", — рассказала она.Ранее в пятницу "Европейская правда" сообщила о переносе встречи главы киевского режима и американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Причиной, как утверждалось, стало решение Украины доработать проект меморандума о партнерстве. В итоге после передачи документа американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать, говорится в публикации.На этой неделе Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как утверждает американский президент, Киев с этим согласился.
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в мире, украина, сша, скотт бессент
В мире, Украина, США, Скотт Бессент
На Украине заявили о недовольстве США правками в соглашении о ресурсах

NV: США не одобрили правки Украины в соглашении по полезным ископаемым

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США не одобрили правки Украины в двустороннем соглашении о полезных ископаемых, заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.
"Команде Джей-Ди Вэнса не понравились внесенные Украиной правки в это соглашение по ценным минеральным ресурсам, которое на днях привез министр (финансов США. — Прим. ред.) Скотт Бессент", — рассказала она.
Ранее в пятницу "Европейская правда" сообщила о переносе встречи главы киевского режима и американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Причиной, как утверждалось, стало решение Украины доработать проект меморандума о партнерстве. В итоге после передачи документа американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать, говорится в публикации.
На этой неделе Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как утверждает американский президент, Киев с этим согласился.
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