https://ria.ru/20250215/pravila-1999515806.html

В России в марте вступят в силу новые санитарные правила

В России в марте вступят в силу новые санитарные правила - РИА Новости, 15.02.2025

В России в марте вступят в силу новые санитарные правила

Новые санитарно-эпидемилогические требования к эксплуатации помещений и к условиям деятельности, в том числе в медучреждениях, бассейнах, учреждениях... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T02:58:00+03:00

2025-02-15T02:58:00+03:00

2025-02-15T03:02:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Новые санитарно-эпидемилогические требования к эксплуатации помещений и к условиям деятельности, в том числе в медучреждениях, бассейнах, учреждениях социального обслуживания вступят в силу с 1 марта, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Внести изменения в санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", - говорится в документе. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 января 2027 года. Новый документ предусматривает возможность использования зданий для гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, отдыха и развлечений при отсутствии централизованной системы водоотведения, при условии сбора стоков в водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения. Для медицинских учреждений предусматриваются возможности оборудования предоперационных, перевязочных, родовых залов, реанимационных, процедурных кабинетов, инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделений, клинико-диагностических и бактериологических лабораторий умывальниками со смесителями с бесконтактным управлением или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным. Кроме того, уточняется перечень помещений, которые допускается использовать без естественного освещения, например, операционные, процедурные эндоскопии, помещения приема, регистрации и выдачи анализов. Помимо этого, в документе выделена возможность оказания услуг по маникюру и педикюру в одном помещении парикмахерской с использованием перегородки не ниже 1,8 метра. Для учреждений социального обслуживания добавлены требования о ежедневных прогулках и организации приготовления пищи для собственных нужд. Уточнены также требования к хлорированию воды в бассейнах и параметры лабораторного контроля.

https://ria.ru/20240819/rezistentnost-1966983187.html

https://ria.ru/20250201/volodin-1996759511.html

https://ria.ru/20250214/posobiya-1999269181.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия