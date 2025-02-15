https://ria.ru/20250215/pozhar-1999526119.html

В Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне

В Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне - РИА Новости, 15.02.2025

В Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне

В результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:10:00+03:00

2025-02-15T07:10:00+03:00

2025-02-15T12:01:00+03:00

происшествия

волгоградская область

специальная военная операция на украине

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. В результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова в своем Telegram-канале приводит администрация области.По словам Бочарова, в ночь на субботу БПЛА атаковали Волгоградскую область."БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более пяти квадратных метров, которое было оперативно локализовано и ликвидировано", - приводит слова губернатора администрация области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоградская область, андрей бочаров