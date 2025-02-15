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В Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне - РИА Новости, 15.02.2025
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07:10 15.02.2025 (обновлено: 12:01 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/pozhar-1999526119.html
В Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне
В Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне - РИА Новости, 15.02.2025
В Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне
В результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:10:00+03:00
2025-02-15T12:01:00+03:00
происшествия
волгоградская область
специальная военная операция на украине
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. В результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова в своем Telegram-канале приводит администрация области.По словам Бочарова, в ночь на субботу БПЛА атаковали Волгоградскую область."БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более пяти квадратных метров, которое было оперативно локализовано и ликвидировано", - приводит слова губернатора администрация области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров
Происшествия, Волгоградская область, Специальная военная операция на Украине, Андрей Бочаров
В Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне

Юочаров: в Волгоградской области из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. В результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова в своем Telegram-канале приводит администрация области.
По словам Бочарова, в ночь на субботу БПЛА атаковали Волгоградскую область.
"БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более пяти квадратных метров, которое было оперативно локализовано и ликвидировано", - приводит слова губернатора администрация области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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