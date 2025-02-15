https://ria.ru/20250215/pozhar-1999525211.html

В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии

В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии - РИА Новости, 15.02.2025

В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии

На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание из-за падения дрона, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:45:00+03:00

2025-02-15T06:45:00+03:00

2025-02-15T07:01:00+03:00

происшествия

калужская область

специальная военная операция на украине

владислав шапша

дзержинский район

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание из-за падения дрона, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа", — написал он.По предварительной информации, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужская область, владислав шапша, дзержинский район