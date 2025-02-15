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В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 15.02.2025 (обновлено: 07:01 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/pozhar-1999525211.html
В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии
В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии - РИА Новости, 15.02.2025
В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии
На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание из-за падения дрона, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:45:00+03:00
2025-02-15T07:01:00+03:00
происшествия
калужская область
специальная военная операция на украине
владислав шапша
дзержинский район
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание из-за падения дрона, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа", — написал он.По предварительной информации, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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калужская область
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происшествия, калужская область, владислав шапша, дзержинский район
Происшествия, Калужская область, Специальная военная операция на Украине, Владислав Шапша, Дзержинский район
В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии

Шапша: в Калужской области после падения БПЛА вспыхнуло здание на предприятии

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание из-за падения дрона, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа", — написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьВладислав ШапшаДзержинский район
 
 
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