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В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии
В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии - РИА Новости, 15.02.2025
В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии
На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание из-за падения дрона, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:45:00+03:00
2025-02-15T06:45:00+03:00
2025-02-15T07:01:00+03:00
происшествия
калужская область
специальная военная операция на украине
владислав шапша
дзержинский район
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание из-за падения дрона, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа", — написал он.По предварительной информации, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, владислав шапша, дзержинский район
Происшествия, Калужская область, Специальная военная операция на Украине, Владислав Шапша, Дзержинский район
В Калужской области после падения БПЛА загорелось здание на промпредприятии
Шапша: в Калужской области после падения БПЛА вспыхнуло здание на предприятии