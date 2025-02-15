https://ria.ru/20250215/pozhar-1999519614.html
В Симферополе ликвидировали пожар на рынке
В Симферополе ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 15.02.2025
В Симферополе ликвидировали пожар на рынке
Пожар на центральном рынке в Симферополе полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:50:00+03:00
2025-02-15T04:50:00+03:00
2025-02-15T04:55:00+03:00
симферополь
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Симферополе полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на площади 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб пожаротушения. Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение."Пожар в Симферополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Симферополе ликвидировали пожар на рынке
МЧС: пожар на рынке в Симферополе полностью ликвидировали