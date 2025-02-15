https://ria.ru/20250215/pozhar-1999519614.html

В Симферополе ликвидировали пожар на рынке

В Симферополе ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 15.02.2025

В Симферополе ликвидировали пожар на рынке

Пожар на центральном рынке в Симферополе полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T04:50:00+03:00

2025-02-15T04:50:00+03:00

2025-02-15T04:55:00+03:00

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20112/99/201129951_0:308:3009:2000_1920x0_80_0_0_46f73c9b2d9880669746363aad73e0cb.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Симферополе полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на площади 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб пожаротушения. Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение."Пожар в Симферополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС РФ.

https://ria.ru/20250215/pozhar-1999513304.html

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия