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В Симферополе ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 15.02.2025
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04:50 15.02.2025 (обновлено: 04:55 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/pozhar-1999519614.html
В Симферополе ликвидировали пожар на рынке
В Симферополе ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 15.02.2025
В Симферополе ликвидировали пожар на рынке
Пожар на центральном рынке в Симферополе полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:50:00+03:00
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симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Симферополе полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на площади 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб пожаротушения. Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение."Пожар в Симферополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС РФ.
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симферополь
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симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Симферополе ликвидировали пожар на рынке

МЧС: пожар на рынке в Симферополе полностью ликвидировали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Работа пожарных. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на центральном рынке в Симферополе полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на площади 1000 квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание, на месте создали штаб пожаротушения. Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
"Пожар в Симферополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС РФ.
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СимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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