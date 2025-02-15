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В аэропорту Домодедово потушили пожар - РИА Новости, 15.02.2025
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00:42 15.02.2025 (обновлено: 00:55 15.02.2025)
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В аэропорту Домодедово потушили пожар
В аэропорту Домодедово потушили пожар - РИА Новости, 15.02.2025
В аэропорту Домодедово потушили пожар
Спецтехника загорелась в аэропорту "Домодедово", пожар потушен, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, сообщила авиагавань. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:42:00+03:00
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происшествия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецтехника загорелась в аэропорту "Домодедово", пожар потушен, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, сообщила авиагавань."В аэропорту "Домодедово" произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Силами СПАСОП (службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов - ред.) аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.Указано, что происшествие не оказало влияние на работу аэропорта и расписание."Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986790010.html
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происшествия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Домодедово (аэропорт)
В аэропорту Домодедово потушили пожар

В аэропорту Домодедово загорелась спецтехника, пострадавших нет

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецтехника загорелась в аэропорту "Домодедово", пожар потушен, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, сообщила авиагавань.
"В аэропорту "Домодедово" произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Силами СПАСОП (службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов - ред.) аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Указано, что происшествие не оказало влияние на работу аэропорта и расписание.
"Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - добавляется в сообщении.
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