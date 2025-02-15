https://ria.ru/20250215/pozhar-1999510030.html

В аэропорту Домодедово потушили пожар

В аэропорту Домодедово потушили пожар - РИА Новости, 15.02.2025

В аэропорту Домодедово потушили пожар

Спецтехника загорелась в аэропорту "Домодедово", пожар потушен, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, сообщила авиагавань. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:42:00+03:00

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происшествия

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецтехника загорелась в аэропорту "Домодедово", пожар потушен, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, сообщила авиагавань."В аэропорту "Домодедово" произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Силами СПАСОП (службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов - ред.) аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.Указано, что происшествие не оказало влияние на работу аэропорта и расписание."Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986790010.html

https://ria.ru/20250201/domodedovo-1996818408.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, домодедово (аэропорт)