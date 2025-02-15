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В аэропорту Домодедово потушили пожар
В аэропорту Домодедово потушили пожар - РИА Новости, 15.02.2025
В аэропорту Домодедово потушили пожар
Спецтехника загорелась в аэропорту "Домодедово", пожар потушен, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, сообщила авиагавань. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:42:00+03:00
2025-02-15T00:42:00+03:00
2025-02-15T00:55:00+03:00
происшествия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецтехника загорелась в аэропорту "Домодедово", пожар потушен, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, сообщила авиагавань."В аэропорту "Домодедово" произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Силами СПАСОП (службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов - ред.) аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.Указано, что происшествие не оказало влияние на работу аэропорта и расписание."Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986790010.html
https://ria.ru/20250201/domodedovo-1996818408.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Домодедово (аэропорт)
В аэропорту Домодедово потушили пожар
В аэропорту Домодедово загорелась спецтехника, пострадавших нет