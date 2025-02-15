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Ульянов усомнился в участии Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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14:50 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/postpred-1999572792.html
Ульянов усомнился в участии Европы в переговорах по Украине
Ульянов усомнился в участии Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Ульянов усомнился в участии Европы в переговорах по Украине
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поставил под сомнение целесообразность включения Европы в переговоры по... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:50:00+03:00
2025-02-15T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поставил под сомнение целесообразность включения Европы в переговоры по Украине, потому что, по его мнению, страны ЕС дискредитировали себя по ходу конфликта на Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в четверг, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать европейцев. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине. "Более двух лет европейские сторонники Украины обсуждали между собой различные формулы мира без России. Это было похоже на некачественное и бессмысленное шоу. Теперь они хотят, чтобы их пригласили участвовать в реальных переговорах. Зачем? Они уже дискредитировали себя", - написал Ульянов в социальной сети Х. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250215/tusk-1999566709.html
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в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, михаил ульянов (дипломат), анналена бербок, евросоюз, мид италии
В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Михаил Ульянов (дипломат), Анналена Бербок, Евросоюз, МИД Италии
Ульянов усомнился в участии Европы в переговорах по Украине

Постпред Ульянов: включение Европы в переговоры по Украине нецелесообразно

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поставил под сомнение целесообразность включения Европы в переговоры по Украине, потому что, по его мнению, страны ЕС дискредитировали себя по ходу конфликта на Украине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в четверг, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать европейцев. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине.
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"Более двух лет европейские сторонники Украины обсуждали между собой различные формулы мира без России. Это было похоже на некачественное и бессмысленное шоу. Теперь они хотят, чтобы их пригласили участвовать в реальных переговорах. Зачем? Они уже дискредитировали себя", - написал Ульянов в социальной сети Х.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
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В миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампМихаил Ульянов (дипломат)Анналена БербокЕвросоюзМИД Италии
 
 
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