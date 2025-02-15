https://ria.ru/20250215/posol-1999563200.html

Вопрос освобождения Труфанова был приоритетным для дипломатов, заявил посол

Вопрос освобождения Труфанова был приоритетным для дипломатов, заявил посол - РИА Новости, 15.02.2025

Вопрос освобождения Труфанова был приоритетным для дипломатов, заявил посол

Вопрос освобождения из плена в секторе Газа гражданина Израиля и России Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:20:00+03:00

2025-02-15T13:20:00+03:00

2025-02-15T13:20:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Вопрос освобождения из плена в секторе Газа гражданина Израиля и России Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки, говорится в заявлении посла РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторова, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. Ранее в субботу Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа. "Напомню, что после трагических событий 7 октября 2023 года в соответствии с поручением российского руководства МИД России и наши дипломаты в ближневосточном регионе в координации с израильскими властями и другими заинтересованными сторонами делали всё необходимое для скорейшего решения этого гуманитарного вопроса. Он являлся приоритетным в наших контактах с палестинской стороной, что в конечном счёте содействовало освобождению А. Труфанова на первом этапе нынешнего обмена удерживаемыми лицами", - заявил посол. Викторов добавил, что искренне рад за семью Александра, особенно, за его маму Елену Труфанову и бабушку Ирину Татти, с которыми российские дипломаты находились на связи всё время после их освобождения при активном российском участии в ноябре 2023 года. "Надеюсь, при первой возможности лично поздравить Александра и его родных с возвращением к полноценной нормальной жизни", - заключил посол РФ. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.

https://ria.ru/20250215/rossija-1999556021.html

https://ria.ru/20250203/bogdanov-1997177448.html

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в мире, израиль, россия, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году