https://ria.ru/20250215/posol-1999544604.html

Россия и Маврикий увеличат товарооборот, заявила посол Зейналова

Россия и Маврикий увеличат товарооборот, заявила посол Зейналова - РИА Новости, 15.02.2025

Россия и Маврикий увеличат товарооборот, заявила посол Зейналова

Уровень товарооборота между Россией и Маврикием находится на минимальном уровне, но в ближайшее время его увеличат, заявила в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T10:07:00+03:00

2025-02-15T10:07:00+03:00

2025-02-15T10:07:00+03:00

экономика

россия

маврикий

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уровень товарооборота между Россией и Маврикием находится на минимальном уровне, но в ближайшее время его увеличат, заявила в интервью РИА Новости посол РФ Ираида Зейналова. "Товарооборот сейчас на минимальном уровне. Когда я готовилась, я видела, что мы им поставляем водку, а они нам ром. На этом все ограничилось и обвалилось во времена ковида, когда они у нас закупали семена кориандра и льна, а мы у них рыбу и ром", - сказала Зейналова. Она отметила, что на Маврикии большая конкуренция в сфере торговли. "Мы увеличим в ближайшее время товарооборот. Предложений много. Вчера ко мне подошла министр финансовых услуг и сказала: "Послушайте, еще до того, как я стала министром, я была уверена, что у нас огромный, неиспользованный потенциал отношений с Россией. Давайте над этим работать". Я отвечаю: "Боже мой, конечно!" Вот, договорись встретиться", - заключила посол.

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экономика, россия, маврикий