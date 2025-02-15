https://ria.ru/20250215/pokushenie-1999591968.html

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на отца

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на отца - РИА Новости, 15.02.2025

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на отца

Следователи ГСУ СК по Московской области задержали мужчину 1996 года рождения в Ленинском округе, он подозревается в покушении на своего пожилого отца, сообщает РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:41:00+03:00

2025-02-15T17:41:00+03:00

2025-02-15T17:41:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

видное

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи ГСУ СК по Московской области задержали мужчину 1996 года рождения в Ленинском округе, он подозревается в покушении на своего пожилого отца, сообщает подмосковный главк СК России. "Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области задержан местный житель 1996 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство (часть 3 статья 30, часть 1 статья 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что 14 февраля 2025 года подозреваемый, находясь в квартире со своим отцом, напал на него и нанес тупым предметом удар по голове. Затем мужчина схватил нож и ударил им потерпевшего. Отмечается, что в результате пенсионеру удалось закрыться от сына на балконе квартиры и попросить о помощи прохожих. "В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250201/poezd-1996809267.html

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), видное, следственный комитет россии (ск рф)