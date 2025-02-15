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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на отца - РИА Новости, 15.02.2025
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17:41 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/pokushenie-1999591968.html
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на отца
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на отца - РИА Новости, 15.02.2025
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на отца
Следователи ГСУ СК по Московской области задержали мужчину 1996 года рождения в Ленинском округе, он подозревается в покушении на своего пожилого отца, сообщает РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:41:00+03:00
2025-02-15T17:41:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
видное
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи ГСУ СК по Московской области задержали мужчину 1996 года рождения в Ленинском округе, он подозревается в покушении на своего пожилого отца, сообщает подмосковный главк СК России. "Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области задержан местный житель 1996 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство (часть 3 статья 30, часть 1 статья 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что 14 февраля 2025 года подозреваемый, находясь в квартире со своим отцом, напал на него и нанес тупым предметом удар по голове. Затем мужчина схватил нож и ударил им потерпевшего. Отмечается, что в результате пенсионеру удалось закрыться от сына на балконе квартиры и попросить о помощи прохожих. "В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250201/poezd-1996809267.html
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), видное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Видное, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в покушении на отца

В подмосковном Видное задержали мужчину по подозрению в покушении на отца

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи ГСУ СК по Московской области задержали мужчину 1996 года рождения в Ленинском округе, он подозревается в покушении на своего пожилого отца, сообщает подмосковный главк СК России.
"Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области задержан местный житель 1996 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство (часть 3 статья 30, часть 1 статья 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Установлено, что 14 февраля 2025 года подозреваемый, находясь в квартире со своим отцом, напал на него и нанес тупым предметом удар по голове. Затем мужчина схватил нож и ударил им потерпевшего.
Отмечается, что в результате пенсионеру удалось закрыться от сына на балконе квартиры и попросить о помощи прохожих.
"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавляется в сообщении.
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