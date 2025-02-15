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В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца - РИА Новости, 15.02.2025
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15:22 15.02.2025 (обновлено: 15:53 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/peru-1999576588.html
В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца
В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца - РИА Новости, 15.02.2025
В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца
В Перу полицейский переоделся в костюм капибары, чтобы задержать торговца наркотиками, сообщили правоохранители. РИА Новости, 15.02.2025
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. В Перу полицейский переоделся в костюм капибары, чтобы задержать торговца наркотиками, сообщили правоохранители. "В Лурине (город неподалеку от столицы Лимы. — Прим. ред.) группа (полицейских. — Прим. ред.), используя тактику маскировки, задержала с поличным наркоторговца", — говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый открыл входную дверь полицейскому, переодетому в костюм капибары, и разрешил ему войти. Мужчину сразу же задержали. У наркоторговца нашли 1700 упаковок с запрещенными веществами. Перуанская полиция уже не первый раз использует для задержаний маскировку. Так, в прошлом году незадолго до католического Рождества офицер полиции Перу, переодетый вымышленным персонажем Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме. Тогда изъяли большое количество марихуаны. А во время празднования Хеллоуина полицейские, переодевшись в костюмы героев комиксов Дэдпула и Росомахи, задержали банду наркоторговцев на севере Перу.
https://ria.ru/20241223/peru-1990763660.html
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в мире, перу, лима (город)
В мире, Перу, Лима (город)
В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца

В перуанском Лурине полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца

© Фото : PNPСотрудники полиции Перу с задержанным наркоторговцем в Лурине
Сотрудники полиции Перу с задержанным наркоторговцем в Лурине - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : PNP
Сотрудники полиции Перу с задержанным наркоторговцем в Лурине
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. В Перу полицейский переоделся в костюм капибары, чтобы задержать торговца наркотиками, сообщили правоохранители.
"В Лурине (город неподалеку от столицы Лимы. — Прим. ред.) группа (полицейских. — Прим. ред.), используя тактику маскировки, задержала с поличным наркоторговца", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что подозреваемый открыл входную дверь полицейскому, переодетому в костюм капибары, и разрешил ему войти. Мужчину сразу же задержали.
У наркоторговца нашли 1700 упаковок с запрещенными веществами.
Перуанская полиция уже не первый раз использует для задержаний маскировку. Так, в прошлом году незадолго до католического Рождества офицер полиции Перу, переодетый вымышленным персонажем Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме. Тогда изъяли большое количество марихуаны. А во время празднования Хеллоуина полицейские, переодевшись в костюмы героев комиксов Дэдпула и Росомахи, задержали банду наркоторговцев на севере Перу.
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