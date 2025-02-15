https://ria.ru/20250215/peru-1999576588.html

В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца

В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца - РИА Новости, 15.02.2025

В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца

В Перу полицейский переоделся в костюм капибары, чтобы задержать торговца наркотиками, сообщили правоохранители. РИА Новости, 15.02.2025

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. В Перу полицейский переоделся в костюм капибары, чтобы задержать торговца наркотиками, сообщили правоохранители. "В Лурине (город неподалеку от столицы Лимы. — Прим. ред.) группа (полицейских. — Прим. ред.), используя тактику маскировки, задержала с поличным наркоторговца", — говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый открыл входную дверь полицейскому, переодетому в костюм капибары, и разрешил ему войти. Мужчину сразу же задержали. У наркоторговца нашли 1700 упаковок с запрещенными веществами. Перуанская полиция уже не первый раз использует для задержаний маскировку. Так, в прошлом году незадолго до католического Рождества офицер полиции Перу, переодетый вымышленным персонажем Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме. Тогда изъяли большое количество марихуаны. А во время празднования Хеллоуина полицейские, переодевшись в костюмы героев комиксов Дэдпула и Росомахи, задержали банду наркоторговцев на севере Перу.

https://ria.ru/20241223/peru-1990763660.html

https://ria.ru/20250209/mumiya-1998019133.html

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