https://ria.ru/20250215/peregovory-1999582713.html

Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине

Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине

Кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал неприемлемыми переговоры РИА Новости, 15.02.2025

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. "Я абсолютно разделяю высказанную здесь точку зрения, что мы должны сделать всё, чтобы поставить Украину в сильную позицию. И как только они начнут переговоры, они должны сидеть за столом в качестве ключевой стороны, а мы, как европейцы, должны их сильно поддерживать. И совершенно неприемлемо, что Россия и США ведут переговоры без Украины и без европейцев за столом", - сказал Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте конференции. Кроме того, реагируя на недавнюю критику вице-президента США Джей-Ди Вэнса, Мерц заявил, что Европа уважает президентские и парламентские выборы в США и ожидает от Вашингтона того же в ответ. В пятницу вице-президент Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250214/peregovory-1999487973.html

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в мире, украина, сша, россия, фридрих мерц, владимир путин, дональд трамп, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности