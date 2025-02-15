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Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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16:00 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/peregovory-1999582713.html
Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине
Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине
Кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал неприемлемыми переговоры РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:00:00+03:00
2025-02-15T16:00:00+03:00
в мире
украина
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россия
фридрих мерц
владимир путин
дональд трамп
хдс/хсс
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. "Я абсолютно разделяю высказанную здесь точку зрения, что мы должны сделать всё, чтобы поставить Украину в сильную позицию. И как только они начнут переговоры, они должны сидеть за столом в качестве ключевой стороны, а мы, как европейцы, должны их сильно поддерживать. И совершенно неприемлемо, что Россия и США ведут переговоры без Украины и без европейцев за столом", - сказал Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте конференции. Кроме того, реагируя на недавнюю критику вице-президента США Джей-Ди Вэнса, Мерц заявил, что Европа уважает президентские и парламентские выборы в США и ожидает от Вашингтона того же в ответ. В пятницу вице-президент Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250214/peregovory-1999487973.html
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в мире, украина, сша, россия, фридрих мерц, владимир путин, дональд трамп, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, Мюнхенская конференция по безопасности
Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США по Украине

Мерц назвал неприемлемыми переговоры РФ и США без участия Украины и Европы

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы.
Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе
14 февраля, 20:02
"Я абсолютно разделяю высказанную здесь точку зрения, что мы должны сделать всё, чтобы поставить Украину в сильную позицию. И как только они начнут переговоры, они должны сидеть за столом в качестве ключевой стороны, а мы, как европейцы, должны их сильно поддерживать. И совершенно неприемлемо, что Россия и США ведут переговоры без Украины и без европейцев за столом", - сказал Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте конференции.
Кроме того, реагируя на недавнюю критику вице-президента США Джей-Ди Вэнса, Мерц заявил, что Европа уважает президентские и парламентские выборы в США и ожидает от Вашингтона того же в ответ.
В пятницу вице-президент Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа
14 февраля, 18:55
 
В миреУкраинаСШАРоссияФридрих МерцВладимир ПутинДональд ТрампХДС/ХССМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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