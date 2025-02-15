https://ria.ru/20250215/pekin-1999546916.html

В Пекине почтили память советских летчиков-добровольцев

В Пекине почтили память советских летчиков-добровольцев - РИА Новости, 15.02.2025

В Пекине почтили память советских летчиков-добровольцев

Память советских летчиков-добровольцев, исполнявших свой интернациональный воинский долг в Китае в 1937-1941 годах, почтили в китайской столице, передает... РИА Новости, 15.02.2025

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ПЕКИН, 15 фев - РИА Новости. Память советских летчиков-добровольцев, исполнявших свой интернациональный воинский долг в Китае в 1937-1941 годах, почтили в китайской столице, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в пекинской галерее искусств "Цзиньтай", расположенной в городском парке Чаоян, прошло мероприятие, посвященное советским летчикам-добровольцам, исполнявшим свой интернациональный воинский долг в Китае в 1937-1941 годах. Мероприятие приурочено к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, который отмечается 15 февраля. Присутствующие почтили память воинов-добровольцев минутой молчания и возложили цветы к скульптуре "Советский сокол". После возложения цветов с речью выступили руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко, а также директор галереи искусств "Цзиньтай" Юань Сикунь. "Китайский народ свято чтит их память. Во многих китайских городах – Нанкине, Чунцине – созданы мемориальные комплексы и памятники, посвященные советским летчикам, которые участвовали в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и отдали свои жизни при исполнении интернационального воинского долга", - заявил Кисенко, говоря о советских добровольцах. Юань Сикунь отметил, что скульптура "Советский сокол" олицетворяет глубокую дружбу между Китаем и Россией, завязавшуюся в ходе общего дела - победы над фашизмом. "Я желаю, чтобы дерево дружбы между Китаем и Россией оставалось вечнозеленым", - добавил он. Завершилось памятное мероприятие творческими выступлениями российских и китайских коллективов. Ранее посол РФ в Пекине Игорь Моргулов в интервью РИА Новости заявил, что посольство России в Китае в 2025 году проведет целый ряд мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая акцию "Бессмертный полк". Скульптура "Советский сокол", созданная знаменитым китайским скульптором Юань Сикунем, была открыта в сентябре 2015 года в парке Чаоян в 70-ю годовщину победы над фашизмом и японским милитаризмом. Скульптура посвящена советским летчикам-добровольцам. В 1937-1941 годах для оказания помощи братскому китайскому народу в борьбе против японских захватчиков в Китай было направлено 3665 советских военных специалистов, в том числе около 2500 летчиков и техников, из которых более 200 погибли в боях или умерли от ран. В настоящее время на учете посольства РФ в КНР состоят 6 воинских мемориальных объектов, посвященных памяти о советских военных специалистах, направленных в Китай для оказания помощи китайскому народу в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

https://ria.ru/20250210/kitaj-1998341521.html

https://ria.ru/20241211/medvedev-1988551618.html

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В Пекине почтили память советских летчиков-добровольцев В Пекине почтили память советских летчиков-добровольцев, исполнявших свой интернациональный воинский долг в Китае в 1937-1941 годах 2025-02-15T10:50 true PT0M50S

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в мире, китай, россия, нанкин, игорь моргулов