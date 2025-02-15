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Умерла актриса из фильма "Фанфан-Тюльпан" Женевьев Паж - РИА Новости, 15.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:45 15.02.2025 (обновлено: 15:46 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/pazh-1999580009.html
Умерла актриса из фильма "Фанфан-Тюльпан" Женевьев Паж
Умерла актриса из фильма "Фанфан-Тюльпан" Женевьев Паж - РИА Новости, 15.02.2025
Умерла актриса из фильма "Фанфан-Тюльпан" Женевьев Паж
Французская актриса театра и кино Женевьев Паж, известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Дневная красавица", скончалась в Париже у себя дома в возрасте... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:45:00+03:00
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французская актриса театра и кино Женевьев Паж, известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Дневная красавица", скончалась в Париже у себя дома в возрасте 97 лет, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на внучку звезды Зои Гиймо. "Женевьев Паж, театральная звезда, сыгравшая хозяйку роскошного публичного дома, которая наняла Катрин Денев в фильме "Дневная красавица" (1967), умерла в пятницу в Париже в возрасте 97 лет", - пишет агентство. Актриса родилась в Париже в 1927 году. Крестная дочь модельера Кристиана Диора дебютировала на сцене французского театра "Комеди Франсез", после чего служила в Национально народном театре (TNP). Роль маркизы де Помпадур в фильме "Фанфан Тюльпан" (1952) Кристиана-Жака стала для нее одной из первых в кинематографе. После американские режиссеры приглашали ее на съемки в своих картинах, как "Иностранная интрига" (1956) Шелдона Рейнольдса, "Нескончаемая песня" (1960) Чарльза Видора и Джорджа Кьюкора и "Эль Сид" (1961) Энтони Манна. Кроме того, ее знают по ролям в приключенческом фильме "Частная жизнь Шерлока Холмса" (1970) Билли Уайлдера и в черной комедии "Холодные закуски" (1979) Бертрана Блие, в котором она сыграла роль вдовы.
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париж, катрин денев, кристиан диор, франция, в мире
Культура, Париж, Катрин Денев, Кристиан Диор, Франция, В мире
Умерла актриса из фильма "Фанфан-Тюльпан" Женевьев Паж

Французская актриса Женевьев Паж умерла в Париже в возрасте 97 лет

© Getty Images / Keystone Features / Hulton ArchiveАктриса Женевьев Паж
Актриса Женевьев Паж - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Getty Images / Keystone Features / Hulton Archive
Актриса Женевьев Паж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французская актриса театра и кино Женевьев Паж, известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Дневная красавица", скончалась в Париже у себя дома в возрасте 97 лет, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на внучку звезды Зои Гиймо.
"Женевьев Паж, театральная звезда, сыгравшая хозяйку роскошного публичного дома, которая наняла Катрин Денев в фильме "Дневная красавица" (1967), умерла в пятницу в Париже в возрасте 97 лет", - пишет агентство.
Актриса родилась в Париже в 1927 году. Крестная дочь модельера Кристиана Диора дебютировала на сцене французского театра "Комеди Франсез", после чего служила в Национально народном театре (TNP).
Роль маркизы де Помпадур в фильме "Фанфан Тюльпан" (1952) Кристиана-Жака стала для нее одной из первых в кинематографе. После американские режиссеры приглашали ее на съемки в своих картинах, как "Иностранная интрига" (1956) Шелдона Рейнольдса, "Нескончаемая песня" (1960) Чарльза Видора и Джорджа Кьюкора и "Эль Сид" (1961) Энтони Манна. Кроме того, ее знают по ролям в приключенческом фильме "Частная жизнь Шерлока Холмса" (1970) Билли Уайлдера и в черной комедии "Холодные закуски" (1979) Бертрана Блие, в котором она сыграла роль вдовы.
 
КультураПарижКатрин ДеневКристиан ДиорФранцияВ мире
 
 
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