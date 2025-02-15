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"Разнес Европу": в США оценили речь Вэнса
"Разнес Европу": в США оценили речь Вэнса - РИА Новости, 15.02.2025
"Разнес Европу": в США оценили речь Вэнса
Европа не ожидала, что вице-президент США Вэнс обрушится на нее с критикой вместо заявлений о новых войнах и потенциальной прибыли от них, сообщила политическая РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:24:00+03:00
2025-02-15T07:24:00+03:00
2025-02-15T07:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европа не ожидала, что вице-президент США Вэнс обрушится на нее с критикой вместо заявлений о новых войнах и потенциальной прибыли от них, сообщила политическая активистка Кэндис Оуэнс на своем Youtube канале."Все ожидали, что Вэнс начнет говорит про очередную войну, которую непременно нужно вести до конца, про прибыль политических элит от войны, а он просто взял и разнес их", — отметила ОуэнсКроме того, обозреватель выразила надежду, что эта речь заставит европейских политиков крепко задуматься.Ранее в пятницу вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html
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в мире, европа, сша, россия, джеймс дэвид вэнс, кэндис оуэнс
В мире, Европа, США, Россия, Джеймс Дэвид Вэнс, Кэндис Оуэнс
"Разнес Европу": в США оценили речь Вэнса
Журналистка Оуэнс: Европа не ожидала разгромной критики от США в Мюнхене