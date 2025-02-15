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Папе Римскому предписали полный отдых - РИА Новости, 15.02.2025
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Религия
 
23:23 15.02.2025 (обновлено: 23:24 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/otdykh-1999626753.html
Папе Римскому предписали полный отдых
Папе Римскому предписали полный отдых - РИА Новости, 15.02.2025
Папе Римскому предписали полный отдых
Папе Римскому Франциску в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:23:00+03:00
2025-02-15T23:24:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
в мире
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ВАТИКАН, 15 фев - РИА Новости. Папе Римскому Франциску в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей, сообщила служба печати Святого престола. В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены на три дня вперед. "Для ускорения выздоровления медицинский персонал прописал пациенту полный покой. Поэтому завтра, в воскресенье 16 февраля, Папа не будет возглавлять молитву "Ангел Господень" (проповедь на площади Святого Петра – ред.), однако он намерен направить ее текст для публикации", - говорится в сообщении. Как сообщила ватиканская пресс-служба, Папа хорошо отдохнул ночью, повышенной температуры у него не наблюдалось. обследования подтвердили инфекцию дыхательных путей. "Терапия была несколько изменена на основании дальнейших микробиологических результатов. Сегодняшние лабораторные исследования показывают улучшение некоторых показателей", - говорится в заявлении. Помимо отдыха понтифик занимался молитвой и чтением. На прошлой неделе ватиканская пресс-служба сообщила, что Папа проводит частные аудиенции в своей резиденции в Ватикане из-за бронхита. На фоне болезни понтифик не заканчивал свои публичные выступления, передавая слово сотруднику госсекретариата Ватикана. Итальянские СМИ в субботу сообщили, что решение обратиться в больницу было принято после того, как лечение в Ватикане не дало результатов. Окружение Папы передало, что его состояние не вызывает беспокойства.
https://ria.ru/20241228/dvoryane-1991877209.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, в мире
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, В мире
Папе Римскому предписали полный отдых

Папе Римскому Франциску в больнице предписали полный отдых

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 15 фев - РИА Новости. Папе Римскому Франциску в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей, сообщила служба печати Святого престола.
В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены на три дня вперед.
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"Для ускорения выздоровления медицинский персонал прописал пациенту полный покой. Поэтому завтра, в воскресенье 16 февраля, Папа не будет возглавлять молитву "Ангел Господень" (проповедь на площади Святого Петра – ред.), однако он намерен направить ее текст для публикации", - говорится в сообщении.
Как сообщила ватиканская пресс-служба, Папа хорошо отдохнул ночью, повышенной температуры у него не наблюдалось. обследования подтвердили инфекцию дыхательных путей.
"Терапия была несколько изменена на основании дальнейших микробиологических результатов. Сегодняшние лабораторные исследования показывают улучшение некоторых показателей", - говорится в заявлении. Помимо отдыха понтифик занимался молитвой и чтением.
На прошлой неделе ватиканская пресс-служба сообщила, что Папа проводит частные аудиенции в своей резиденции в Ватикане из-за бронхита. На фоне болезни понтифик не заканчивал свои публичные выступления, передавая слово сотруднику госсекретариата Ватикана. Итальянские СМИ в субботу сообщили, что решение обратиться в больницу было принято после того, как лечение в Ватикане не дало результатов. Окружение Папы передало, что его состояние не вызывает беспокойства.
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