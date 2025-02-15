https://ria.ru/20250215/otdykh-1999626753.html

Папе Римскому предписали полный отдых

Папе Римскому предписали полный отдых - РИА Новости, 15.02.2025

Папе Римскому предписали полный отдых

Папе Римскому Франциску в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T23:23:00+03:00

2025-02-15T23:23:00+03:00

2025-02-15T23:24:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355672_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_dd51e9a72d78699fe433a7a4a63478b6.jpg

ВАТИКАН, 15 фев - РИА Новости. Папе Римскому Франциску в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей, сообщила служба печати Святого престола. В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены на три дня вперед. "Для ускорения выздоровления медицинский персонал прописал пациенту полный покой. Поэтому завтра, в воскресенье 16 февраля, Папа не будет возглавлять молитву "Ангел Господень" (проповедь на площади Святого Петра – ред.), однако он намерен направить ее текст для публикации", - говорится в сообщении. Как сообщила ватиканская пресс-служба, Папа хорошо отдохнул ночью, повышенной температуры у него не наблюдалось. обследования подтвердили инфекцию дыхательных путей. "Терапия была несколько изменена на основании дальнейших микробиологических результатов. Сегодняшние лабораторные исследования показывают улучшение некоторых показателей", - говорится в заявлении. Помимо отдыха понтифик занимался молитвой и чтением. На прошлой неделе ватиканская пресс-служба сообщила, что Папа проводит частные аудиенции в своей резиденции в Ватикане из-за бронхита. На фоне болезни понтифик не заканчивал свои публичные выступления, передавая слово сотруднику госсекретариата Ватикана. Итальянские СМИ в субботу сообщили, что решение обратиться в больницу было принято после того, как лечение в Ватикане не дало результатов. Окружение Папы передало, что его состояние не вызывает беспокойства.

https://ria.ru/20241228/dvoryane-1991877209.html

https://ria.ru/20241025/ikona-1980087671.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, в мире