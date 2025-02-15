https://ria.ru/20250215/orban-1999515176.html

Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир

Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир - РИА Новости, 15.02.2025

Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир

Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше. РИА Новости, 15.02.2025

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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше. Американский журналист Такер Карлсон задал ему вопрос, считает ли он реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта. "Да, определенно, даже раньше. Я так считаю", - ответил Орбан. Он также отметил, что, по данным венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, "большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше". По результатам другого опроса во всех западноевропейских странах считают, что следующие поколения будут жить хуже, во всех странах центральной и восточной Европы население продолжает "верить в лучшее будущее" для своих детей, добавил Орбан. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250215/orban-1999514258.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999330114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, евросоюз