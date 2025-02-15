Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/orban-1999515176.html
Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир
Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир - РИА Новости, 15.02.2025
Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир
Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T02:27:00+03:00
2025-02-15T02:27:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
виктор орбан
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/90/1560369040_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_e463a95d43cd8d394b21e6cd2bc58e16.jpg
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше. Американский журналист Такер Карлсон задал ему вопрос, считает ли он реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта. "Да, определенно, даже раньше. Я так считаю", - ответил Орбан. Он также отметил, что, по данным венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, "большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше". По результатам другого опроса во всех западноевропейских странах считают, что следующие поколения будут жить хуже, во всех странах центральной и восточной Европы население продолжает "верить в лучшее будущее" для своих детей, добавил Орбан. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250215/orban-1999514258.html
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999330114.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/90/1560369040_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_9a23dccae235374770b41e5a8a167478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз
Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир

Премьер Венгрии Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше.
Американский журналист Такер Карлсон задал ему вопрос, считает ли он реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Орбан уверен, что Запад оставит Украину одну без поддержки
02:05
"Да, определенно, даже раньше. Я так считаю", - ответил Орбан.
Он также отметил, что, по данным венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, "большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше".
По результатам другого опроса во всех западноевропейских странах считают, что следующие поколения будут жить хуже, во всех странах центральной и восточной Европы население продолжает "верить в лучшее будущее" для своих детей, добавил Орбан.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Украинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
СМИ: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до его начала
Вчера, 11:20
 
В миреРоссияУкраинаСШАВиктор ОрбанВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала