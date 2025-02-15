Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир
Премьер Венгрии Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше.
Американский журналист Такер Карлсон задал ему вопрос, считает ли он реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта.
"Да, определенно, даже раньше. Я так считаю", - ответил Орбан.
Он также отметил, что, по данным венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, "большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше".
По результатам другого опроса во всех западноевропейских странах считают, что следующие поколения будут жить хуже, во всех странах центральной и восточной Европы население продолжает "верить в лучшее будущее" для своих детей, добавил Орбан.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.