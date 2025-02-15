Рейтинг@Mail.ru
Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 15.02.2025 (обновлено: 06:25 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/orban-1999513464.html
Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан
Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан - РИА Новости, 15.02.2025
Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан
Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T01:50:00+03:00
2025-02-15T06:25:00+03:00
россия
украина
венгрия
виктор орбан
владимир путин
такер карлсон
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616142_73:0:3064:1683_1920x0_80_0_0_9e9b1de6bbaebe22b882ceb503fceba7.jpg
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что в 1990-е мировые капиталисты в соответствии с курсом макроэкономической политики, называвшимся "Вашингтонский консенсус", начали инвестировать в Россию, и "у них было чувство, что теперь они нашли ключ, как интегрировать российскую экономику и огромные, обширные российские сырьевые и энергетические территории в мировую экономику", заработав при этом огромные деньги. "А затем произошла перемена. Президент Путин пришел к власти и сказал: ребята, эта интеграция в мировую экономику - не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили. Тогда американским и европейским инвесторам пришлось осознать некоторые потери. И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления. Я в этом уверен", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона. По его словам, западные капиталисты, типа американского миллиардера Джорджа Сороса, испытывают "глубокое негодование из-за того, что Путин не позволил иностранным деловым интересам доминировать в его стране". "У русских была своя концепция того, как они хотели бы быть интегрированными в мировую экономику, и эта концепция отличалась и от американской концепции, и, конечно, от европейской... Они не хотели бы быть изолированными. Они хотели бы быть частью мировой экономики, основанной на российских интересах. Не на принципах Вашингтонского консенсуса или чем-то подобном. Но это их страна. Нравится нам это или нет, это их страна. Они делают свой выбор. Если это их решение, мы должны подстроиться, а не заставлять их менять свое мнение", - отметил Орбан. Венгерский премьер также добавил, что ошибочные прогнозы Запада по конфликту на Украине частично основаны на доминирующей в западном обществе переоценке роли помощи англосаксов Советскому Союзу во Второй мировой войне. Ранее Орбан заявлял, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
https://ria.ru/20250215/orban-1999510871.html
https://ria.ru/20241210/orban-1988519022.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616142_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_68c719a8234284a41758eecb244b86d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Такер Карлсон, Санкции в отношении России, В мире
Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан

Орбан: западные капиталисты мстят Путину за срыв их планов по интеграции РФ

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он напомнил, что в 1990-е мировые капиталисты в соответствии с курсом макроэкономической политики, называвшимся "Вашингтонский консенсус", начали инвестировать в Россию, и "у них было чувство, что теперь они нашли ключ, как интегрировать российскую экономику и огромные, обширные российские сырьевые и энергетические территории в мировую экономику", заработав при этом огромные деньги.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Путин всегда держал слово, заявил Орбан
00:59
"А затем произошла перемена. Президент Путин пришел к власти и сказал: ребята, эта интеграция в мировую экономику - не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили. Тогда американским и европейским инвесторам пришлось осознать некоторые потери. И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления. Я в этом уверен", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.
По его словам, западные капиталисты, типа американского миллиардера Джорджа Сороса, испытывают "глубокое негодование из-за того, что Путин не позволил иностранным деловым интересам доминировать в его стране".
"У русских была своя концепция того, как они хотели бы быть интегрированными в мировую экономику, и эта концепция отличалась и от американской концепции, и, конечно, от европейской... Они не хотели бы быть изолированными. Они хотели бы быть частью мировой экономики, основанной на российских интересах. Не на принципах Вашингтонского консенсуса или чем-то подобном. Но это их страна. Нравится нам это или нет, это их страна. Они делают свой выбор. Если это их решение, мы должны подстроиться, а не заставлять их менять свое мнение", - отметил Орбан.
Венгерский премьер также добавил, что ошибочные прогнозы Запада по конфликту на Украине частично основаны на доминирующей в западном обществе переоценке роли помощи англосаксов Советскому Союзу во Второй мировой войне.
Ранее Орбан заявлял, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Либеральный мировой порядок закончился, заявил Орбан
10 декабря 2024, 23:32
 
РоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинТакер КарлсонСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала