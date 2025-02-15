https://ria.ru/20250215/orban-1999513464.html

Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан

Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан - РИА Новости, 15.02.2025

Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан

Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую РИА Новости, 15.02.2025

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2025-02-15T06:25:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что в 1990-е мировые капиталисты в соответствии с курсом макроэкономической политики, называвшимся "Вашингтонский консенсус", начали инвестировать в Россию, и "у них было чувство, что теперь они нашли ключ, как интегрировать российскую экономику и огромные, обширные российские сырьевые и энергетические территории в мировую экономику", заработав при этом огромные деньги. "А затем произошла перемена. Президент Путин пришел к власти и сказал: ребята, эта интеграция в мировую экономику - не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили. Тогда американским и европейским инвесторам пришлось осознать некоторые потери. И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления. Я в этом уверен", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона. По его словам, западные капиталисты, типа американского миллиардера Джорджа Сороса, испытывают "глубокое негодование из-за того, что Путин не позволил иностранным деловым интересам доминировать в его стране". "У русских была своя концепция того, как они хотели бы быть интегрированными в мировую экономику, и эта концепция отличалась и от американской концепции, и, конечно, от европейской... Они не хотели бы быть изолированными. Они хотели бы быть частью мировой экономики, основанной на российских интересах. Не на принципах Вашингтонского консенсуса или чем-то подобном. Но это их страна. Нравится нам это или нет, это их страна. Они делают свой выбор. Если это их решение, мы должны подстроиться, а не заставлять их менять свое мнение", - отметил Орбан. Венгерский премьер также добавил, что ошибочные прогнозы Запада по конфликту на Украине частично основаны на доминирующей в западном обществе переоценке роли помощи англосаксов Советскому Союзу во Второй мировой войне. Ранее Орбан заявлял, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.

https://ria.ru/20250215/orban-1999510871.html

https://ria.ru/20241210/orban-1988519022.html

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украина

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, санкции в отношении россии, в мире