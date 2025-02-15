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Путин всегда держал слово, заявил Орбан - РИА Новости, 15.02.2025
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00:59 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/orban-1999510871.html
Путин всегда держал слово, заявил Орбан
Путин всегда держал слово, заявил Орбан - РИА Новости, 15.02.2025
Путин всегда держал слово, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное... РИА Новости, 15.02.2025
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество. "Когда я вернулся к власти в 2010 году, я заключил сделку с президентом России Путиным, что какова бы ни была история между нашими двумя странами, пусть ее обсуждают историки. Мы должны суметь разумно сотрудничать экономически, насколько это возможно. И мы это сделали, это сработало. Это было хорошо. Знаете, русские всегда держали слово. Когда мы договаривались о чем-либо с Путиным, это делалось, с моей стороны тоже", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона. Венгерский премьер отметил, что по этой причине его отношение к России "не такое негативное и безумное, как у многих западных лидеров в данный момент".
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, такер карлсон, в мире
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Такер Карлсон, В мире
Путин всегда держал слово, заявил Орбан

Орбан заявил, что Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.
"Когда я вернулся к власти в 2010 году, я заключил сделку с президентом России Путиным, что какова бы ни была история между нашими двумя странами, пусть ее обсуждают историки. Мы должны суметь разумно сотрудничать экономически, насколько это возможно. И мы это сделали, это сработало. Это было хорошо. Знаете, русские всегда держали слово. Когда мы договаривались о чем-либо с Путиным, это делалось, с моей стороны тоже", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.
Венгерский премьер отметил, что по этой причине его отношение к России "не такое негативное и безумное, как у многих западных лидеров в данный момент".
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Орбан заявил, что всегда был уверен в усилении России после окончания СВО
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РоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанТакер КарлсонВ мире
 
 
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