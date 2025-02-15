https://ria.ru/20250215/orban-1999510871.html

Путин всегда держал слово, заявил Орбан

Путин всегда держал слово, заявил Орбан - РИА Новости, 15.02.2025

Путин всегда держал слово, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:59:00+03:00

2025-02-15T00:59:00+03:00

2025-02-15T00:59:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество. "Когда я вернулся к власти в 2010 году, я заключил сделку с президентом России Путиным, что какова бы ни была история между нашими двумя странами, пусть ее обсуждают историки. Мы должны суметь разумно сотрудничать экономически, насколько это возможно. И мы это сделали, это сработало. Это было хорошо. Знаете, русские всегда держали слово. Когда мы договаривались о чем-либо с Путиным, это делалось, с моей стороны тоже", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона. Венгерский премьер отметил, что по этой причине его отношение к России "не такое негативное и безумное, как у многих западных лидеров в данный момент".

https://ria.ru/20250214/orban-1999505853.html

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Дарья Буймова

россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, такер карлсон, в мире