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Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:16 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/op-1999531278.html
Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО
Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО - РИА Новости, 15.02.2025
Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО
Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета инициировала запуск опроса общественного мнения о видении россиянами образа победы в специальной... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:16:00+03:00
2025-02-15T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новороссия
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета инициировала запуск опроса общественного мнения о видении россиянами образа победы в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава комиссии, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нами инициирован запуск опроса общественного мнения: "Образ будущей Победы". В нем представлено десять вариантов ответа, включая возможность предложить свое мнение по завершению СВО", - сказал Рогов. По его словам, опрос будет запущен в десятках крупнейших Telegram-каналов страны с общей аудиторией свыше семи миллионов подписчиков. Среди вариантов ответа: прекращение боевых действий и установление фактической границы по линии фронта; включение в состав России всей Новороссии; раздел Украины между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией и прочие. "Результаты опроса мы намерены донести до президента страны, который уже смотря на запросы общества и возможности, которые есть у российского государства и потенциал, примет решение. Мы поддерживаем нашего национального лидера, доверяем ему и знаем, что он ведет нас в правильном направлении", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250214/orban-1999505853.html
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россия, новороссия, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новороссия, Украина, Владимир Рогов
Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО

Общественная палата запустила опрос о видении россиян образа победы в СВО

© РИА НовостиВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости
Военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета инициировала запуск опроса общественного мнения о видении россиянами образа победы в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава комиссии, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Нами инициирован запуск опроса общественного мнения: "Образ будущей Победы". В нем представлено десять вариантов ответа, включая возможность предложить свое мнение по завершению СВО", - сказал Рогов.
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По его словам, опрос будет запущен в десятках крупнейших Telegram-каналов страны с общей аудиторией свыше семи миллионов подписчиков.
Среди вариантов ответа: прекращение боевых действий и установление фактической границы по линии фронта; включение в состав России всей Новороссии; раздел Украины между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией и прочие.
"Результаты опроса мы намерены донести до президента страны, который уже смотря на запросы общества и возможности, которые есть у российского государства и потенциал, примет решение. Мы поддерживаем нашего национального лидера, доверяем ему и знаем, что он ведет нас в правильном направлении", - сказал Рогов.
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