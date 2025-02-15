https://ria.ru/20250215/op-1999531278.html

Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО

Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО - РИА Новости, 15.02.2025

Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО

Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета инициировала запуск опроса общественного мнения о видении россиянами образа победы в специальной... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:16:00+03:00

2025-02-15T08:16:00+03:00

2025-02-15T08:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

новороссия

украина

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/86/1497028617_0:170:3568:2177_1920x0_80_0_0_de201353357cc2a3d149f14ace08f268.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета инициировала запуск опроса общественного мнения о видении россиянами образа победы в специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава комиссии, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нами инициирован запуск опроса общественного мнения: "Образ будущей Победы". В нем представлено десять вариантов ответа, включая возможность предложить свое мнение по завершению СВО", - сказал Рогов. По его словам, опрос будет запущен в десятках крупнейших Telegram-каналов страны с общей аудиторией свыше семи миллионов подписчиков. Среди вариантов ответа: прекращение боевых действий и установление фактической границы по линии фронта; включение в состав России всей Новороссии; раздел Украины между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией и прочие. "Результаты опроса мы намерены донести до президента страны, который уже смотря на запросы общества и возможности, которые есть у российского государства и потенциал, примет решение. Мы поддерживаем нашего национального лидера, доверяем ему и знаем, что он ведет нас в правильном направлении", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250214/orban-1999505853.html

https://ria.ru/20241103/pobeg-1981647120.html

россия

новороссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новороссия, украина, владимир рогов