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СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
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09:45 15.02.2025 (обновлено: 10:04 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/obstrel-1999543481.html
СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области
СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту обстрела в пятницу украинским БПЛА мирного населения Беловского района Курской области, сообщило в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:45:00+03:00
2025-02-15T10:04:00+03:00
происшествия
курская область
беловский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту обстрела в пятницу украинским БПЛА мирного населения Беловского района Курской области, сообщило в субботу ГВСУ СК РФ в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что один человек получил ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на территорию частного дома в пятницу в Беловском районе."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 14 февраля 2025 года в Беловском районе Курской области военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, где проживал мирный житель. В результате совершенного преступления мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении ведомства.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению.
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происшествия, курская область, беловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Беловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела в Беловском районе Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту обстрела в пятницу украинским БПЛА мирного населения Беловского района Курской области, сообщило в субботу ГВСУ СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что один человек получил ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на территорию частного дома в пятницу в Беловском районе.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 14 февраля 2025 года в Беловском районе Курской области военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, где проживал мирный житель. В результате совершенного преступления мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению.
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ПроисшествияКурская областьБеловский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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