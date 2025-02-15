https://ria.ru/20250215/obstrel-1999543481.html

СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области

СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025

СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту обстрела в пятницу украинским БПЛА мирного населения Беловского района Курской области, сообщило в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:45:00+03:00

2025-02-15T09:45:00+03:00

2025-02-15T10:04:00+03:00

происшествия

курская область

беловский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту обстрела в пятницу украинским БПЛА мирного населения Беловского района Курской области, сообщило в субботу ГВСУ СК РФ в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что один человек получил ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на территорию частного дома в пятницу в Беловском районе."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 14 февраля 2025 года в Беловском районе Курской области военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, где проживал мирный житель. В результате совершенного преступления мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении ведомства.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению.

https://ria.ru/20250214/vsu-1999404069.html

курская область

беловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, беловский район, следственный комитет россии (ск рф)