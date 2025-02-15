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В Севастополе убили вокалистку NEMA - РИА Новости, 15.02.2025
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19:41 15.02.2025 (обновлено: 20:32 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/nema-1999606683.html
В Севастополе убили вокалистку NEMA
В Севастополе убили вокалистку NEMA - РИА Новости, 15.02.2025
В Севастополе убили вокалистку NEMA
В дачном кооперативе в Севастополе в бытовой ссоре с соседом убили женщину, ее спутник получил ранения, сообщила пресс-служба СУ СК региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T19:41:00+03:00
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происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. В дачном кооперативе в Севастополе в бытовой ссоре с соседом убили женщину, ее спутник получил ранения, сообщила пресс-служба СУ СК региона в Telegram-канале. Погибшей оказалась Наталья Немеляйнен, ранее известная как вокалистка NEMA, сообщил РИА Новости ее бывший муж Александр. Преступление произошло в ночь на 12 февраля во время застолья в СНТ "Муссон" по Фиолентовскому шоссе. Во время ссоры сосед нанес удары кирпичом 45-летней женщине по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм Немеляйнен скончалась, а мужчину госпитализировали. Подозреваемого заключили под стражу, уточнили в ведомстве.Прокуратура региона сообщила, что контролирует соблюдение прав 14-летней дочери, которая осталась у погибшей женщины. В настоящее время ребенок находится у отца.
https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html
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севастополь
россия
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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика крым
Происшествия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Крым
В Севастополе убили вокалистку NEMA

В Севастополе в бытовой ссоре убили вокалистку NEMA Немеляйнен

© Фото : соцсети певицыПевица Наталья Немеляйнен
Певица Наталья Немеляйнен - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : соцсети певицы
Певица Наталья Немеляйнен. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. В дачном кооперативе в Севастополе в бытовой ссоре с соседом убили женщину, ее спутник получил ранения, сообщила пресс-служба СУ СК региона в Telegram-канале.
Погибшей оказалась Наталья Немеляйнен, ранее известная как вокалистка NEMA, сообщил РИА Новости ее бывший муж Александр.
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Преступление произошло в ночь на 12 февраля во время застолья в СНТ "Муссон" по Фиолентовскому шоссе. Во время ссоры сосед нанес удары кирпичом 45-летней женщине по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм Немеляйнен скончалась, а мужчину госпитализировали. Подозреваемого заключили под стражу, уточнили в ведомстве.
Прокуратура региона сообщила, что контролирует соблюдение прав 14-летней дочери, которая осталась у погибшей женщины. В настоящее время ребенок находится у отца.
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ПроисшествияСевастопольСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика Крым
 
 
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