https://ria.ru/20250215/nema-1999606683.html

В Севастополе убили вокалистку NEMA

В Севастополе убили вокалистку NEMA - РИА Новости, 15.02.2025

В Севастополе убили вокалистку NEMA

В дачном кооперативе в Севастополе в бытовой ссоре с соседом убили женщину, ее спутник получил ранения, сообщила пресс-служба СУ СК региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T19:41:00+03:00

2025-02-15T19:41:00+03:00

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. В дачном кооперативе в Севастополе в бытовой ссоре с соседом убили женщину, ее спутник получил ранения, сообщила пресс-служба СУ СК региона в Telegram-канале. Погибшей оказалась Наталья Немеляйнен, ранее известная как вокалистка NEMA, сообщил РИА Новости ее бывший муж Александр. Преступление произошло в ночь на 12 февраля во время застолья в СНТ "Муссон" по Фиолентовскому шоссе. Во время ссоры сосед нанес удары кирпичом 45-летней женщине по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм Немеляйнен скончалась, а мужчину госпитализировали. Подозреваемого заключили под стражу, уточнили в ведомстве.Прокуратура региона сообщила, что контролирует соблюдение прав 14-летней дочери, которая осталась у погибшей женщины. В настоящее время ребенок находится у отца.

https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html

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севастополь

россия

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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика крым