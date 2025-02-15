https://ria.ru/20250215/nema-1999606683.html
В Севастополе убили вокалистку NEMA
В Севастополе убили вокалистку NEMA - РИА Новости, 15.02.2025
В Севастополе убили вокалистку NEMA
В дачном кооперативе в Севастополе в бытовой ссоре с соседом убили женщину, ее спутник получил ранения, сообщила пресс-служба СУ СК региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T19:41:00+03:00
2025-02-15T19:41:00+03:00
2025-02-15T20:32:00+03:00
происшествия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999605774_0:212:720:616_1920x0_80_0_0_c449d605be08530fecda6c985daaa594.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. В дачном кооперативе в Севастополе в бытовой ссоре с соседом убили женщину, ее спутник получил ранения, сообщила пресс-служба СУ СК региона в Telegram-канале. Погибшей оказалась Наталья Немеляйнен, ранее известная как вокалистка NEMA, сообщил РИА Новости ее бывший муж Александр. Преступление произошло в ночь на 12 февраля во время застолья в СНТ "Муссон" по Фиолентовскому шоссе. Во время ссоры сосед нанес удары кирпичом 45-летней женщине по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм Немеляйнен скончалась, а мужчину госпитализировали. Подозреваемого заключили под стражу, уточнили в ведомстве.Прокуратура региона сообщила, что контролирует соблюдение прав 14-летней дочери, которая осталась у погибшей женщины. В настоящее время ребенок находится у отца.
https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988295741.html
севастополь
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999605774_0:145:720:684_1920x0_80_0_0_a6dff19f090044739fad0fcba3e2e081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика крым
Происшествия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Крым
В Севастополе убили вокалистку NEMA
В Севастополе в бытовой ссоре убили вокалистку NEMA Немеляйнен