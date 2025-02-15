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В Мюнхене началась крупная акция против НАТО - РИА Новости, 15.02.2025
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15:51 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/nato-1999580664.html
В Мюнхене началась крупная акция против НАТО
В Мюнхене началась крупная акция против НАТО - РИА Новости, 15.02.2025
В Мюнхене началась крупная акция против НАТО
В баварской столице началась крупная демонстрация против проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности и альянса НАТО, протестующие выступают за... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:51:00+03:00
2025-02-15T15:51:00+03:00
в мире
мюнхен
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МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. В баварской столице началась крупная демонстрация против проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности и альянса НАТО, протестующие выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине и Израилю, передает корреспондент РИА Новости. В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. "Их заботят не безопасность и мирное сосуществование людей, а их собственные позиции власти и сохранение капитала", - говорится в анонсе организовавшего демонстрацию "Альянса действий против конференции по безопасности НАТО" (Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz). Организаторы подчеркивают, что так называемое глобальное превосходство Запада зиждется на империалистическом делении мира и привело к многочисленным конфликтам во всём мире, а немецкое правительство всё больше милитаризируется и игнорирует запрос общества на мирную политику. Также альянс выступает против планов немецкого кабмина разместить в Германии ракеты США. "Что за ложь, что Россия якобы не готова к переговорам, но вместо представителей российских властей приглашают оппозиционных политиков", - заявил в своем выступлении соорганизатор акции. В ходе демонстрации, которая стартовала на центральной мюнхенской площади Карлсплац и далее пройдет протестным шествием до оцепленного периметра вокруг места проведения форума по безопасности, по оценкам полиции, соберется несколько тысяч человек. Протестующие принесли с собой многочисленные флаги Палестины, баннеры и плакаты с призывами к миру во всем мире, отказу от поставок оружия Украине и Израилю. Участники шествия намерены символически "окружить" Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы призвать немецкое правительство к отказу от эскалации политики по Украине и дипломатии, заявил со сцены один из организаторов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Мюнхена, для охраны правопорядка в ходе демонстрации и вокруг конференции привлечены 5 тысяч сотрудников из Баварии, близлежащих земель ФРГ и даже Австрии.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573857.html
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в мире, мюнхен, германия, украина, нато, мюнхенская конференция по безопасности, сша, россия
В мире, Мюнхен, Германия, Украина, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности, США, Россия
В Мюнхене началась крупная акция против НАТО

В Мюнхене началась демонстрация против конференции по безопасности и НАТО

© Getty Images / picture alliance/Sven HoppeПолицейские перед отелем Bayerischer Hof перед началом Мюнхенской конференции по безопасности
Полицейские перед отелем Bayerischer Hof перед началом Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Getty Images / picture alliance/Sven Hoppe
Полицейские перед отелем Bayerischer Hof перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. В баварской столице началась крупная демонстрация против проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности и альянса НАТО, протестующие выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине и Израилю, передает корреспондент РИА Новости.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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"Их заботят не безопасность и мирное сосуществование людей, а их собственные позиции власти и сохранение капитала", - говорится в анонсе организовавшего демонстрацию "Альянса действий против конференции по безопасности НАТО" (Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz).
Организаторы подчеркивают, что так называемое глобальное превосходство Запада зиждется на империалистическом делении мира и привело к многочисленным конфликтам во всём мире, а немецкое правительство всё больше милитаризируется и игнорирует запрос общества на мирную политику. Также альянс выступает против планов немецкого кабмина разместить в Германии ракеты США.
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"Что за ложь, что Россия якобы не готова к переговорам, но вместо представителей российских властей приглашают оппозиционных политиков", - заявил в своем выступлении соорганизатор акции.
В ходе демонстрации, которая стартовала на центральной мюнхенской площади Карлсплац и далее пройдет протестным шествием до оцепленного периметра вокруг места проведения форума по безопасности, по оценкам полиции, соберется несколько тысяч человек. Протестующие принесли с собой многочисленные флаги Палестины, баннеры и плакаты с призывами к миру во всем мире, отказу от поставок оружия Украине и Израилю.
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Участники шествия намерены символически "окружить" Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы призвать немецкое правительство к отказу от эскалации политики по Украине и дипломатии, заявил со сцены один из организаторов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Мюнхена, для охраны правопорядка в ходе демонстрации и вокруг конференции привлечены 5 тысяч сотрудников из Баварии, близлежащих земель ФРГ и даже Австрии.
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