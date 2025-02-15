В Мюнхене началась крупная акция против НАТО
В Мюнхене началась демонстрация против конференции по безопасности и НАТО
© Getty Images / picture alliance/Sven HoppeПолицейские перед отелем Bayerischer Hof перед началом Мюнхенской конференции по безопасности
© Getty Images / picture alliance/Sven Hoppe
Полицейские перед отелем Bayerischer Hof перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. В баварской столице началась крупная демонстрация против проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности и альянса НАТО, протестующие выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине и Израилю, передает корреспондент РИА Новости.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
"Их заботят не безопасность и мирное сосуществование людей, а их собственные позиции власти и сохранение капитала", - говорится в анонсе организовавшего демонстрацию "Альянса действий против конференции по безопасности НАТО" (Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz).
Организаторы подчеркивают, что так называемое глобальное превосходство Запада зиждется на империалистическом делении мира и привело к многочисленным конфликтам во всём мире, а немецкое правительство всё больше милитаризируется и игнорирует запрос общества на мирную политику. Также альянс выступает против планов немецкого кабмина разместить в Германии ракеты США.
"Что за ложь, что Россия якобы не готова к переговорам, но вместо представителей российских властей приглашают оппозиционных политиков", - заявил в своем выступлении соорганизатор акции.
В ходе демонстрации, которая стартовала на центральной мюнхенской площади Карлсплац и далее пройдет протестным шествием до оцепленного периметра вокруг места проведения форума по безопасности, по оценкам полиции, соберется несколько тысяч человек. Протестующие принесли с собой многочисленные флаги Палестины, баннеры и плакаты с призывами к миру во всем мире, отказу от поставок оружия Украине и Израилю.
Участники шествия намерены символически "окружить" Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы призвать немецкое правительство к отказу от эскалации политики по Украине и дипломатии, заявил со сцены один из организаторов.