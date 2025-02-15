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Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках - РИА Новости, 15.02.2025
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13:27 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/narkotiki-1999564015.html
Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках
Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках - РИА Новости, 15.02.2025
Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках
Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина США Байерса Калоба Уэйна в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:27:00+03:00
2025-02-15T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина США Байерса Калоба Уэйна в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Солнцевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Байерса Калоба Уэйна на срок 30 суток", - рассказал собеседник агентства. Как отметили в суде, американец был задержан сотрудниками таможни международного аэропорта Внуково при проведении проверки багажа. Он подозревается в контрабанде наркотиков (статья 229.1 УК РФ).
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Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках

Суд в Москве арестовал Байерса Калоба Уэйна по делу о контрабанде наркотиков

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина США Байерса Калоба Уэйна в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Солнцевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Байерса Калоба Уэйна на срок 30 суток", - рассказал собеседник агентства.
Как отметили в суде, американец был задержан сотрудниками таможни международного аэропорта Внуково при проведении проверки багажа. Он подозревается в контрабанде наркотиков (статья 229.1 УК РФ).
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