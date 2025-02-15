https://ria.ru/20250215/narkotiki-1999564015.html

Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках

Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках - РИА Новости, 15.02.2025

Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках

Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина США Байерса Калоба Уэйна в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:27:00+03:00

2025-02-15T13:27:00+03:00

2025-02-15T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина США Байерса Калоба Уэйна в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Солнцевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Байерса Калоба Уэйна на срок 30 суток", - рассказал собеседник агентства. Как отметили в суде, американец был задержан сотрудниками таможни международного аэропорта Внуково при проведении проверки багажа. Он подозревается в контрабанде наркотиков (статья 229.1 УК РФ).

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, сша, россия