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Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках
Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках - РИА Новости, 15.02.2025
Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках
Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина США Байерса Калоба Уэйна в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:27:00+03:00
2025-02-15T13:27:00+03:00
2025-02-15T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина США Байерса Калоба Уэйна в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Солнцевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Байерса Калоба Уэйна на срок 30 суток", - рассказал собеседник агентства. Как отметили в суде, американец был задержан сотрудниками таможни международного аэропорта Внуково при проведении проверки багажа. Он подозревается в контрабанде наркотиков (статья 229.1 УК РФ).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, сша, россия
Происшествия, Москва, США, Россия
Суд арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о наркотиках
Суд в Москве арестовал Байерса Калоба Уэйна по делу о контрабанде наркотиков