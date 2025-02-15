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При наезде автомобиля на толпу в Мюнхене погибли два человека

При наезде автомобиля на толпу в Мюнхене погибли два человека - РИА Новости, 15.02.2025

При наезде автомобиля на толпу в Мюнхене погибли два человека

Два человека - двухлетняя девочка и её мать - скончались от травм, полученных в четверг при наезде автомобиля на толпу людей в Мюнхене, сообщил таблоид Bild со... РИА Новости, 15.02.2025

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2025-02-15T21:28:00+03:00

2025-02-15T21:28:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два человека - двухлетняя девочка и её мать - скончались от травм, полученных в четверг при наезде автомобиля на толпу людей в Мюнхене, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию города. "Женщина (37 лет) и ее маленькая дочь скончались в больнице через два дня после теракта в Мюнхене. Девочке было всего два года", - пишет Bild. Сообщается, что женщина пришла на демонстрацию профсоюза Ver.di, а девочка находилась в момент трагедии в коляске. "Я глубоко потрясён и опечален этой трагической смертью. Я молюсь за семью. Убийце теперь грозит пожизненное заключение", - приводит Bild слова главы МВД Баварии Йоахима Херрманна. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Сообщалось о 39 пострадавших, включая двух позднее скончавшихся.

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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов 2025-02-15T21:28 true PT0M29S

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в мире, мюнхен, бавария, афганистан, йоахим херрман, маркус зедер, германия