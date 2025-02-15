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Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы
Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы - РИА Новости, 15.02.2025
Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы
Новгородский музей-заповедник за девять месяцев собрал почти 18 килограммов монет СССР для выплавки памятника к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:11:00+03:00
2025-02-15T21:11:00+03:00
2025-02-15T21:11:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Новгородский музей-заповедник за девять месяцев собрал почти 18 килограммов монет СССР для выплавки памятника к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба музея. Уточняется, что Новгородский музей-заповедник в мае 2024 года присоединился к Всенародной акции "Живая память благодарных поколений". Акция предусматривала создание из сплава монет СССР памятников, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В Новгородской области колбы для сбора монет были установлены в здании Присутственных мест в Кремле и в филиалах музея в Боровичах, Валдае и Старой Руссе. "Сотрудники Новгородского музея-заповедника совместно с представителями Всероссийского Общественного движения "Волонтёры Победы" посчитали и взвесили монеты. Для создания сплава, из которого будет отлит памятник воинам-победителям, новгородцы собрали 17 килограммов 800 грамм", - говорится в сообщении. Отмечается, что памятник из монет, который установят в Москве на Поклонной горе станет третьим, созданным в рамках акции. Первый памятный знак был установлен в 2022 году в Минске в Парке Победы, второй – в 2024 году в Брестской крепости к юбилею освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20250214/pobeda-1999475117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ссср, новгородская область, боровичи, 80-летие победы в великой отечественной войне, культура, новости культуры
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, СССР, Новгородская область, Боровичи, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Культура, Новости культуры
Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы
Новгородский музей собрал 18 кг монет для выплавки памятника к 80-летию Победы