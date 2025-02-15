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Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы - РИА Новости, 15.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:11 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/muzej-1999616982.html
Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы
Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы - РИА Новости, 15.02.2025
Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы
Новгородский музей-заповедник за девять месяцев собрал почти 18 килограммов монет СССР для выплавки памятника к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:11:00+03:00
2025-02-15T21:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ссср
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Новгородский музей-заповедник за девять месяцев собрал почти 18 килограммов монет СССР для выплавки памятника к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба музея. Уточняется, что Новгородский музей-заповедник в мае 2024 года присоединился к Всенародной акции "Живая память благодарных поколений". Акция предусматривала создание из сплава монет СССР памятников, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В Новгородской области колбы для сбора монет были установлены в здании Присутственных мест в Кремле и в филиалах музея в Боровичах, Валдае и Старой Руссе. "Сотрудники Новгородского музея-заповедника совместно с представителями Всероссийского Общественного движения "Волонтёры Победы" посчитали и взвесили монеты. Для создания сплава, из которого будет отлит памятник воинам-победителям, новгородцы собрали 17 килограммов 800 грамм", - говорится в сообщении. Отмечается, что памятник из монет, который установят в Москве на Поклонной горе станет третьим, созданным в рамках акции. Первый памятный знак был установлен в 2022 году в Минске в Парке Победы, второй – в 2024 году в Брестской крепости к юбилею освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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общество, ссср, новгородская область, боровичи, 80-летие победы в великой отечественной войне, культура, новости культуры
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, СССР, Новгородская область, Боровичи, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Культура, Новости культуры
Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы

Новгородский музей собрал 18 кг монет для выплавки памятника к 80-летию Победы

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкСоветские монеты.
Советские монеты. - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Новгородский музей-заповедник за девять месяцев собрал почти 18 килограммов монет СССР для выплавки памятника к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба музея.
Уточняется, что Новгородский музей-заповедник в мае 2024 года присоединился к Всенародной акции "Живая память благодарных поколений". Акция предусматривала создание из сплава монет СССР памятников, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В Новгородской области колбы для сбора монет были установлены в здании Присутственных мест в Кремле и в филиалах музея в Боровичах, Валдае и Старой Руссе.
«
"Сотрудники Новгородского музея-заповедника совместно с представителями Всероссийского Общественного движения "Волонтёры Победы" посчитали и взвесили монеты. Для создания сплава, из которого будет отлит памятник воинам-победителям, новгородцы собрали 17 килограммов 800 грамм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что памятник из монет, который установят в Москве на Поклонной горе станет третьим, созданным в рамках акции. Первый памятный знак был установлен в 2022 году в Минске в Парке Победы, второй – в 2024 году в Брестской крепости к юбилею освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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