https://ria.ru/20250215/muzej-1999616982.html

Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы

Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы - РИА Новости, 15.02.2025

Новгородский музей собрал 18 килограммов монет СССР для памятника Победы

Новгородский музей-заповедник за девять месяцев собрал почти 18 килограммов монет СССР для выплавки памятника к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T21:11:00+03:00

2025-02-15T21:11:00+03:00

2025-02-15T21:11:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Новгородский музей-заповедник за девять месяцев собрал почти 18 килограммов монет СССР для выплавки памятника к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба музея. Уточняется, что Новгородский музей-заповедник в мае 2024 года присоединился к Всенародной акции "Живая память благодарных поколений". Акция предусматривала создание из сплава монет СССР памятников, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В Новгородской области колбы для сбора монет были установлены в здании Присутственных мест в Кремле и в филиалах музея в Боровичах, Валдае и Старой Руссе. "Сотрудники Новгородского музея-заповедника совместно с представителями Всероссийского Общественного движения "Волонтёры Победы" посчитали и взвесили монеты. Для создания сплава, из которого будет отлит памятник воинам-победителям, новгородцы собрали 17 килограммов 800 грамм", - говорится в сообщении. Отмечается, что памятник из монет, который установят в Москве на Поклонной горе станет третьим, созданным в рамках акции. Первый памятный знак был установлен в 2022 году в Минске в Парке Победы, второй – в 2024 году в Брестской крепости к юбилею освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20250214/pobeda-1999475117.html

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Наталья Макарова

общество, ссср, новгородская область, боровичи, 80-летие победы в великой отечественной войне, культура, новости культуры