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В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек - РИА Новости, 15.02.2025
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21:50 15.02.2025 (обновлено: 21:57 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/moskva-1999619449.html
В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек
В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек - РИА Новости, 15.02.2025
В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек
Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.02.2025
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происшествия
ржд
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россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) РИА Новости сообщали, что выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП. "Предварительно, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства. По его словам, авария произошла в новой Москве.
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происшествия, ржд, московская область (подмосковье), россия, дтп
Происшествия, РЖД, Московская область (Подмосковье), Россия, ДТП
В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек

При столкновении автомобиля с грузовым поездом в Новой Москве пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) РИА Новости сообщали, что выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП.
"Предварительно, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, авария произошла в новой Москве.
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ПроисшествияРЖДМосковская область (Подмосковье)РоссияДТП
 
 
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