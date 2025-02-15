https://ria.ru/20250215/moskva-1999619449.html

В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек

В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек - РИА Новости, 15.02.2025

В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек

Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T21:50:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) РИА Новости сообщали, что выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП. "Предварительно, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства. По его словам, авария произошла в новой Москве.

https://ria.ru/20250215/dtp-1999560075.html

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происшествия, ржд, московская область (подмосковье), россия, дтп