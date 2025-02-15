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В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания - РИА Новости, 15.02.2025
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В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания
В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания - РИА Новости, 15.02.2025
В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания
Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 13-15 градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, в настоящее время она составляет 103-105 градусов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно. "Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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общество, москва, петр бирюков, моэк, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, МОЭК, ЖКХ
В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея в квартире
Батарея в квартире - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 13-15 градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, в настоящее время она составляет 103-105 градусов", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.
"Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковМОЭКЖКХ
 
 
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