В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания
Батарея в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 13-15 градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, в настоящее время она составляет 103-105 градусов", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.
"Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.