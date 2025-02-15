https://ria.ru/20250215/moskva-1999601156.html

В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания

В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания - РИА Новости, 15.02.2025

В Москве скорректировали работу отопления из-за резкого похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:41:00+03:00

2025-02-15T18:41:00+03:00

2025-02-15T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 13-15 градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, в настоящее время она составляет 103-105 градусов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно. "Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, петр бирюков, моэк, жкх