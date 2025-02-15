https://ria.ru/20250215/moskva-1999568707.html

Аль Бано заявил, что готов выступить на концерте в Москве

Аль Бано заявил, что готов выступить на концерте в Москве - РИА Новости, 15.02.2025

Аль Бано заявил, что готов выступить на концерте в Москве

Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что в конце августа или начале сентября в Москве может состояться "концерт мира", он готовится принять в нем... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что в конце августа или начале сентября в Москве может состояться "концерт мира", он готовится принять в нем участие. "Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России… и который сказал мне "будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы планируем организовать концерт во имя мира"… он состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - заявил певец в интервью агентству Анса. Ранее Аль Бано выразил желание выступить с концертом в российском Донбассе.

https://ria.ru/20250124/muzyka-1995402813.html

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