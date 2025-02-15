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Аль Бано заявил, что готов выступить на концерте в Москве - РИА Новости, 15.02.2025
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14:14 15.02.2025 (обновлено: 14:16 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/moskva-1999568707.html
Аль Бано заявил, что готов выступить на концерте в Москве
Аль Бано заявил, что готов выступить на концерте в Москве - РИА Новости, 15.02.2025
Аль Бано заявил, что готов выступить на концерте в Москве
Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что в конце августа или начале сентября в Москве может состояться "концерт мира", он готовится принять в нем... РИА Новости, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что в конце августа или начале сентября в Москве может состояться "концерт мира", он готовится принять в нем участие. "Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России… и который сказал мне "будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы планируем организовать концерт во имя мира"… он состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - заявил певец в интервью агентству Анса. Ранее Аль Бано выразил желание выступить с концертом в российском Донбассе.
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москва, россия, донбасс, аль бано, в мире, италия
Москва, Россия, Донбасс, Аль Бано, В мире, Италия
Аль Бано заявил, что готов выступить на концерте в Москве

Аль Бано готов принять участие в концерте в августе или сентябре в Москве

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкИтальянский певец Аль Бано
Итальянский певец Аль Бано - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Итальянский певец Аль Бано. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что в конце августа или начале сентября в Москве может состояться "концерт мира", он готовится принять в нем участие.
"Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России… и который сказал мне "будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы планируем организовать концерт во имя мира"… он состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - заявил певец в интервью агентству Анса.
Ранее Аль Бано выразил желание выступить с концертом в российском Донбассе.
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МоскваРоссияДонбассАль БаноВ миреИталия
 
 
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