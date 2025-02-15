https://ria.ru/20250215/moskva-1999564684.html

Ликсутов: Москва заключила первое концессионное соглашение в области спорта

Ликсутов: Москва заключила первое концессионное соглашение в области спорта - РИА Новости, 15.02.2025

Ликсутов: Москва заключила первое концессионное соглашение в области спорта

Власти столицы заключили концессионное соглашение о создании многофункционального спортивного комплекса на территории инновационного центра "Сколково", он... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:13:00+03:00

2025-02-15T14:13:00+03:00

2025-02-15T14:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Власти столицы заключили концессионное соглашение о создании многофункционального спортивного комплекса на территории инновационного центра "Сколково", он появится к 2028 году, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Концессия — один из наиболее эффективных механизмов развития социальной и экономически важной инфраструктуры. В соответствии с распоряжением (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина мы привлекаем инвесторов к созданию комплексной и сбалансированной городской среды. Так, на территории инновационного центра “Сколково” в рамках концессионного соглашения к 2028 году появится многофункциональный спортивный комплекс, где разместится детская хоккейная школа, рассчитанная на 300 юных спортсменов, и школа фигурного катания", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы.Заместитель мэра добавил, что инвестиции в реализацию данного проекта составят 3,4 миллиарда рублей.Отмечается, что на территории спортивного комплекса появятся три хоккейных площадки, тренажерный зал, батутный центр, залы для единоборств, а также керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша. Около 10% от общего времени работы многофункционального спортивного комплекса будет отведено для льготного посещения ледовых площадок местными жителями."Площадь спорткомплекса составит около 19 тысяч квадратных метров. Это уже второй социально значимый объект, который появится в "Сколково" по концессии. Ранее мы ввели в эксплуатацию инновационную общеобразовательную школу "СКОЛКА" на 825 детей. Отличительная особенность школы – практикоориентированное обучение, дающее возможность детям применять полученные знания в реальной жизни", – сказал министр правительства столицы, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.В департаменте отметили, что данный комплекс объединит площадки для более чем 15 видов спорта. Также там будет работать хоккейная школа "Красная Машина Юниор" (проект Академии СКА), школы по фигурному катанию, дзюдо, плаванию.С 2014 года столица заключила с инвесторами восемь концессий и одно ГЧП-соглашение в сферах образования, спорта, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания с общим объемом инвестиций порядка 128 миллиардов рублей. По концессионным соглашениям бизнес обязуются создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти объекты.На сегодняшний день введены в эксплуатацию объекты по четырем проектам ГЧП. Первый — с 2019 года в Мещанском районе (улица Дурова, дом 26) эксплуатируется Московский международный онкологический центр (концессионер – АО "Европейский медицинский центр", объем инвестиций – более 7,9 миллиарда рублей). Второй проект — проспект Багратиона, был выведен в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Общая протяженность дороги со всеми съездами и искусственными сооружениями составляет 22 километра (концессионер – АО "Новая концессионная компания", объем инвестиций – порядка 68 миллиардов рублей). Еще один проект — завод по утилизации вышедшей из строя электронной техники. Он был введен в строй в октябре 2023 года в рамках первого соглашения о ГЧП в сфере экологии. Инвестором этого проекта выступило ООО ПО "Экотехпром", объем инвестиций – более 30 миллионов рублей. Четвертый проект — школа "СКОЛКА" на 825 учеников. Она открылась в сентябре прошлого года. Концессионером выступило ООО "Инновационное образование", объем инвестиций превысил 9 миллиардов рублей.Ранее Ликсутов сообщил, что поставки пищевой продукции столичного производства в Китай увеличились на более чем 50% по итогам 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

https://ria.ru/20250214/liksutov-1999316907.html

https://ria.ru/20250213/liksutov-1999098833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса