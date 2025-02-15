https://ria.ru/20250215/moskva-1999553811.html

В Москве модернизировали 15 газорегуляторных пунктов

В Москве модернизировали 15 газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 15.02.2025

В Москве модернизировали 15 газорегуляторных пунктов

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали в прошлом году 15 газорегуляторных пунктов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:21:00+03:00

2025-02-15T12:21:00+03:00

2025-02-15T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали в прошлом году 15 газорегуляторных пунктов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Только в прошлом году модернизировали 15 таких объектов, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в ходе работ обновили подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Работы проводились в сжатые сроки без отключений. "В рамках проектов заменили устаревшее оборудование на новые газорегуляторные пункты шкафного типа, которые были изготовлены из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз