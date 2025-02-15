https://ria.ru/20250215/moskva-1999548343.html

На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса

На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 15.02.2025

На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса

Три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москве, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T11:12:00+03:00

2025-02-15T11:12:00+03:00

2025-02-15T11:12:00+03:00

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москве, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Москве. В Огородном проезде горят три машины и оборудование в здании автосервиса. Со слов администрации, людей внутри нет. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. На месте работают 17 специалистов и пять единиц техники. По информации ведомства, пожар был локализован на площади 20 квадратных метров.

https://ria.ru/20250127/mashina-1995670552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)