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На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса
На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 15.02.2025
На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса
Три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москве, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:12:00+03:00
2025-02-15T11:12:00+03:00
2025-02-15T11:12:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москве, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Москве. В Огородном проезде горят три машины и оборудование в здании автосервиса. Со слов администрации, людей внутри нет. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. На месте работают 17 специалистов и пять единиц техники. По информации ведомства, пожар был локализован на площади 20 квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса
На северо-востоке Москвы загорелись три машины и здание автосервиса