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На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 15.02.2025
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11:12 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/moskva-1999548343.html
На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса
На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 15.02.2025
На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса
Три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москве, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
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происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москве, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Москве. В Огородном проезде горят три машины и оборудование в здании автосервиса. Со слов администрации, людей внутри нет. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. На месте работают 17 специалистов и пять единиц техники. По информации ведомства, пожар был локализован на площади 20 квадратных метров.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса

На северо-востоке Москвы загорелись три машины и здание автосервиса

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москве, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Москве. В Огородном проезде горят три машины и оборудование в здании автосервиса. Со слов администрации, людей внутри нет. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
На месте работают 17 специалистов и пять единиц техники.
По информации ведомства, пожар был локализован на площади 20 квадратных метров.
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