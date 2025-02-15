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Суббота в Москве стала самой холодной с начала года - РИА Новости, 15.02.2025
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10:41 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/moskva-1999546295.html
Суббота в Москве стала самой холодной с начала года
Суббота в Москве стала самой холодной с начала года - РИА Новости, 15.02.2025
Суббота в Москве стала самой холодной с начала года
Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала года, в 8 утра на базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 9,5 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала года, в 8 утра на базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 9,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала нынешнего года, в 8 утра термометры базовой метеостанции ВДНХ показали минус 9,5 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что окончательные результаты минимальной температуры будут примерно после 9.30 часов по московскому времени.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Суббота в Москве стала самой холодной с начала года

Температура в Москве упала до минус 9,5, это самый холодный день с начала года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала года, в 8 утра на базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 9,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала нынешнего года, в 8 утра термометры базовой метеостанции ВДНХ показали минус 9,5 градуса", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что окончательные результаты минимальной температуры будут примерно после 9.30 часов по московскому времени.
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