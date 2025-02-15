https://ria.ru/20250215/moskva-1999546295.html

Суббота в Москве стала самой холодной с начала года

Суббота в Москве стала самой холодной с начала года - РИА Новости, 15.02.2025

Суббота в Москве стала самой холодной с начала года

Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала года, в 8 утра на базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 9,5 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T10:41:00+03:00

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2025-02-15T10:41:00+03:00

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала года, в 8 утра на базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 9,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала нынешнего года, в 8 утра термометры базовой метеостанции ВДНХ показали минус 9,5 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что окончательные результаты минимальной температуры будут примерно после 9.30 часов по московскому времени.

https://ria.ru/20250215/pogoda-1999522065.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода