Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации
Овчинский: на Дмитровском шоссе построят ЖК на 18 тысяч "квадратов" по реновации
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На севере Москвы в рамках программы реновации возведут жилой комплекс площадью более 18 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В доме будет 184 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъезде оборудуют помещение для консьержа и колясочную, а первый этаж сделают нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Для удобства жителей в новостройке установят три лифта – грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
ЖК будут строить на участке 36/2 на Дмитровском шоссе. Рядом находятся станции метро "Петровско-Разумовская" и "Окружная", несколько вокзалов, образовательные учреждения, магазины, заведения общепита, а также Национальная портретная галерея.
Объект построят по монолитной технологии. Во дворе установят детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом, высадят деревья.
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