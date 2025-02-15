https://ria.ru/20250215/moskva-1999512980.html

Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации

Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации - РИА Новости, 15.02.2025

Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации

На севере Москвы в рамках программы реновации возведут жилой комплекс площадью более 18 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:20:00+03:00

2025-02-15T14:20:00+03:00

2025-02-15T14:20:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На севере Москвы в рамках программы реновации возведут жилой комплекс площадью более 18 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В доме будет 184 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъезде оборудуют помещение для консьержа и колясочную, а первый этаж сделают нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Для удобства жителей в новостройке установят три лифта – грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.ЖК будут строить на участке 36/2 на Дмитровском шоссе. Рядом находятся станции метро "Петровско-Разумовская" и "Окружная", несколько вокзалов, образовательные учреждения, магазины, заведения общепита, а также Национальная портретная галерея.Объект построят по монолитной технологии. Во дворе установят детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом, высадят деревья.

https://ria.ru/20250214/efimov-1999219432.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы