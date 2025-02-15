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Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации - РИА Новости, 15.02.2025
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14:20 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/moskva-1999512980.html
Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации
Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации - РИА Новости, 15.02.2025
Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации
На севере Москвы в рамках программы реновации возведут жилой комплекс площадью более 18 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:20:00+03:00
2025-02-15T14:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На севере Москвы в рамках программы реновации возведут жилой комплекс площадью более 18 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В доме будет 184 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъезде оборудуют помещение для консьержа и колясочную, а первый этаж сделают нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Для удобства жителей в новостройке установят три лифта – грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.ЖК будут строить на участке 36/2 на Дмитровском шоссе. Рядом находятся станции метро "Петровско-Разумовская" и "Окружная", несколько вокзалов, образовательные учреждения, магазины, заведения общепита, а также Национальная портретная галерея.Объект построят по монолитной технологии. Во дворе установят детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом, высадят деревья.
https://ria.ru/20250214/efimov-1999219432.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на Дмитровском шоссе возведут новостройку по реновации

Овчинский: на Дмитровском шоссе построят ЖК на 18 тысяч "квадратов" по реновации

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На севере Москвы в рамках программы реновации возведут жилой комплекс площадью более 18 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В доме будет 184 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъезде оборудуют помещение для консьержа и колясочную, а первый этаж сделают нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Для удобства жителей в новостройке установят три лифта – грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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ЖК будут строить на участке 36/2 на Дмитровском шоссе. Рядом находятся станции метро "Петровско-Разумовская" и "Окружная", несколько вокзалов, образовательные учреждения, магазины, заведения общепита, а также Национальная портретная галерея.
Объект построят по монолитной технологии. Во дворе установят детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом, высадят деревья.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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