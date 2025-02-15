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Ефимов: на западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации - РИА Новости, 15.02.2025
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12:12 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/moskva-1999512808.html
Ефимов: на западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
Ефимов: на западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации - РИА Новости, 15.02.2025
Ефимов: на западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
На западе Москвы в районах Раменки и Проспект Вернадского в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилые дома по реновации, рассказал... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:12:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На западе Москвы в районах Раменки и Проспект Вернадского в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилые дома по реновации, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.В ходе одного проекта КРТ планируется реорганизовать два участка площадью 2,04 гектара. Оба участка находятся на улице Удальцова, владения 75А и 85А, рядом со станцией метро "Проспект Вернадского"."Вложения в развитие площадки составят девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 56 миллионов рублей. В результате город получит свыше 130 рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.На этих территориях построят дома на 60,7 тысячи "квадратов". На первых этажах разместятся магазины, заведения общепита, службы быта. Также будут благоустроены территории вокруг домов и проложены дороги.Новостройки будут возведены в рамках программы реновации. Общая площадь квартир в жилых комплексах составит 39 тысяч "квадратов", туда смогут переехать около 1,4 тысячи человек.На данный момент в Москве разрабатываются 302 проекта в рамках КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250213/efimov-1998972209.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации

Ефимов: на западе столицы в рамках КРТ построят дома по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На западе Москвы в районах Раменки и Проспект Вернадского в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилые дома по реновации, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.
В ходе одного проекта КРТ планируется реорганизовать два участка площадью 2,04 гектара. Оба участка находятся на улице Удальцова, владения 75А и 85А, рядом со станцией метро "Проспект Вернадского".
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"Вложения в развитие площадки составят девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 56 миллионов рублей. В результате город получит свыше 130 рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
На этих территориях построят дома на 60,7 тысячи "квадратов". На первых этажах разместятся магазины, заведения общепита, службы быта. Также будут благоустроены территории вокруг домов и проложены дороги.
Новостройки будут возведены в рамках программы реновации. Общая площадь квартир в жилых комплексах составит 39 тысяч "квадратов", туда смогут переехать около 1,4 тысячи человек.
На данный момент в Москве разрабатываются 302 проекта в рамках КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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