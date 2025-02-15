https://ria.ru/20250215/moskva-1999512596.html
Ефимов: в САО в 2024 году построили шесть деловых зданий
Ефимов: в САО в 2024 году построили шесть деловых зданий - РИА Новости, 15.02.2025
Ефимов: в САО в 2024 году построили шесть деловых зданий
Деловеперы возвели в прошлом году в Москве шесть административно-деловых зданий, рассказал заммэра по градостроительной политики столицы Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:06:00+03:00
2025-02-15T13:06:00+03:00
2025-02-15T13:06:00+03:00
москва
дмитровский район
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Деловеперы возвели в прошлом году в Москве шесть административно-деловых зданий, рассказал заммэра по градостроительной политики столицы Владимир Ефимов.Объекты общей площадью 83,5 тысячи "квадратов" появились в шести районах города в Северном административном округе."Новые объекты возвели в Дмитровском, Хорошевском, Беговом, Тимирязевском районах, а также в Коптеве и районе Аэропорт. В них сформировано около 2,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Самым большим объектом оказался административно-деловой комплекс в Беговом районе. Его общая площадь - почти 70 тысяч "квадратов", из них 40,5 тысячи квадратных метров составляют офисы. Кроме того, в здании есть помещения под магазины, бытовые и сервисные службы, заведения общепита. Рядом с комплексом оборудуют парк на 5 тысяч "квадратов".Другой деловой объект был возведен на участке бывшей промзоны в Дмитровском районе. Речь идет о бизнес-центре, который вмещает 218 офисов.
https://ria.ru/20250214/efimov-1999347138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитровский район, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Дмитровский район, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в САО в 2024 году построили шесть деловых зданий
Ефимов: на севере Москвы в 2024 году построили шесть деловых зданий
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Деловеперы возвели в прошлом году в Москве шесть административно-деловых зданий, рассказал заммэра по градостроительной политики столицы Владимир Ефимов.
Объекты общей площадью 83,5 тысячи "квадратов" появились в шести районах города в Северном административном округе.
"Новые объекты возвели в Дмитровском, Хорошевском, Беговом, Тимирязевском районах, а также в Коптеве и районе Аэропорт. В них сформировано около 2,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Самым большим объектом оказался административно-деловой комплекс в Беговом районе. Его общая площадь - почти 70 тысяч "квадратов", из них 40,5 тысячи квадратных метров составляют офисы. Кроме того, в здании есть помещения под магазины, бытовые и сервисные службы, заведения общепита. Рядом с комплексом оборудуют парк на 5 тысяч "квадратов".
Другой деловой объект был возведен на участке бывшей промзоны в Дмитровском районе
. Речь идет о бизнес-центре, который вмещает 218 офисов.