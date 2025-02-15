https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999571639.html
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.02.2025
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества
Мошенники стали звонить россиянам, представляться сотрудниками аппарата омбудсмена и требовать денежное вознаграждение за помощь, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:36:00+03:00
2025-02-15T14:36:00+03:00
2025-02-15T14:36:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам, представляться сотрудниками аппарата омбудсмена и требовать денежное вознаграждение за помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "В последнее время выявлены случаи телефонных звонков гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, которые требуют денежное вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг – это мошенники", - написала она. Москалькова отметила, что деятельность уполномоченного по правам человека и его рабочего аппарата осуществляется только на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества
Москалькова предупредила о мошенниках, звонящих "из аппарата омбудсмена"