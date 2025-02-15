Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999571639.html
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.02.2025
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества
Мошенники стали звонить россиянам, представляться сотрудниками аппарата омбудсмена и требовать денежное вознаграждение за помощь, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:36:00+03:00
2025-02-15T14:36:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам, представляться сотрудниками аппарата омбудсмена и требовать денежное вознаграждение за помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "В последнее время выявлены случаи телефонных звонков гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, которые требуют денежное вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг – это мошенники", - написала она. Москалькова отметила, что деятельность уполномоченного по правам человека и его рабочего аппарата осуществляется только на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_8542f21010ce9f59cf9a070b5642eba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества

Москалькова предупредила о мошенниках, звонящих "из аппарата омбудсмена"

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам, представляться сотрудниками аппарата омбудсмена и требовать денежное вознаграждение за помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
"В последнее время выявлены случаи телефонных звонков гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, которые требуют денежное вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг – это мошенники", - написала она.
Москалькова отметила, что деятельность уполномоченного по правам человека и его рабочего аппарата осуществляется только на безвозмездной основе.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
12 февраля, 02:20
 
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала