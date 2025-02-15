https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999571639.html

Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества

Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.02.2025

Москалькова предупредила о новой схеме мошенничества

Мошенники стали звонить россиянам, представляться сотрудниками аппарата омбудсмена и требовать денежное вознаграждение за помощь, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:36:00+03:00

2025-02-15T14:36:00+03:00

2025-02-15T14:36:00+03:00

общество

россия

татьяна москалькова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам, представляться сотрудниками аппарата омбудсмена и требовать денежное вознаграждение за помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "В последнее время выявлены случаи телефонных звонков гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, которые требуют денежное вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг – это мошенники", - написала она. Москалькова отметила, что деятельность уполномоченного по правам человека и его рабочего аппарата осуществляется только на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна москалькова